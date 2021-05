“Es fácil ser youtuber”: Claudia López critica a miembros de su partido y cuestiona a Petro

Horas después de confirmarse que es portadora del Covid-19, la alcaldesa Claudia López brindó una entrevista a la reconocida periodista María Jimena Duzán, con quien estuvo conversando, entre otros temas, sobre el paro nacional y las afectaciones que ha sufrido el país tras 18 días de protesta social.

En ese sentido, la mandataria de los bogotanos fue contundente al referirse sobre algunos miembros de su partido y del Congreso que, según dice, se han dedicado más a las redes sociales que a cumplir su verdadera labor como servidores públicos.

Todo sucedió cuando la alcaldesa habló de las salidas que tiene el Gobierno para poner freno a las movilizaciones desatadas desde el 28 de abril y, a su vez, conseguir el presupuesto que necesita la Nación por el cual se propuso la controvertida reforma tributaria.

“Hay que ver la manera de ver cómo podemos recaudar de los que más tienen ahorita o endeudarnos razonablemente”, aseguró López, ante lo cual Duzán intervino para advertir que eso sería una reforma como la que ya presentó el Ministerio de Hacienda.

“Bueno, ¿y quién presenta otra?, porque lo fácil es decir ‘no’ y ese es el trabajo de ellos, no es ser youtubers (...) ¿Por qué no dedican su UTL (unidad de trabajo legislativo), no para marchar sino para hacer una propuesta? (...) Fácil ser youtuber, lo que es difícil es ser serio y riguroso”, dijo Claudia López, quien afirmó que es consciente de la división que hay en su partido “entre el senador Iván Marulanda que dijo: ‘oiga, sentémonos a hacer una contrapropuesta’ y los youtubers que dicen ‘no’”.

Posteriormente, reiteró que un acuerdo de recaudo e inversión en Colombia es fundamental si se quiere levantar el paro y dar aliciente a la economía que se vio gravemente afectada tras la llegada de la pandemia por el Covid-19.

“A ese acuerdo tenemos que llegar y ese acuerdo necesariamente tiene que ser ley, y tendrá entonces que pasar por el Congreso (...) Puede que no sea lo más popular o simpático, pero esa negociación de cómo recaudar en los que más tienen ahorita para invertir en los que más necesitan ahorita, no la puede evadir el Congreso que está jugando de youtuber”, agregó la alcaldesa de Bogotá.

Por otro lado, López insistió en una propuesta que ha hecho desde que era senadora de la República y que presentó en su Plan de Desarrollo al comienzo de la pandemia: el impuesto al patrimonio, y argumentó que así como este, hay otros impuestos –el de los plásticos de un solo uso, por ejemplo– que deberían ser apoyados por los jóvenes “porque son en su propio beneficio”.

No se guardó nada sobre Gustavo Petro

En medio de su charla con María Jimena Duzán, Claudia López encontró espacio para hablar sobre el senador Gustavo Petro, de quien dice está poniendo “como carne de cañón” a miles de jóvenes que corean su nombre en las calles mientras “él está en una biblioteca”.

“Hoy vinieron los pelados a gritar aquí en la Plaza de Bolívar “¡Petro, Petro!”, y ¿salió Petro a acompañarlos en su marcha o ha puesto un pie en la calle?, ¿ya les ha dicho cómo es que va a recaudar entonces los ingresos para poderles cumplir? ¡No! Él está en una biblioteca mientras a los pelados los están levantando en las calles, poniéndolos de carne de cañón”, añadió.

Las palabras de la alcaldesa fueron bien recibidas y aplaudidas por varios personajes de la esfera pública colombiana como el representante César Lorduy.