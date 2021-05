MinMinas asegura que no habrá aumento en la gasolina y el ACPM a causa del paro nacional

A pesar de las dificultades en la llegada de la sustancia a territorio nacional. el precio se mantiene, según MinMinas.

Desde el pasado 28 de abril, Colombia se encuentra en paro. Algunos colombianos decidieron salir a las calles a manifestarse en contra de determinaciones que estaban en la agenda del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque. Los bloqueos viales, por supuesto, fueron consecuencia de la protesta, y con ello, llegaron denuncias ciudadanas respecto a un desabastecimiento de alimentos y de víveres al rededor del territorio, además del aumento de precios. Ante la advertencia que circulaba respecto a un posible aumento en el precio de los combustibles, Diego Mesa, ministro de Minas, aseguró, en una entrevista con Noticias RCN, que se trata de información falsa.

En su diálogo con dicho informativo, Mesa fue reiterativo en explicar que el precio de los combustibles en el país está ‘regulado y establecido’ por su cartera estatal y por la del Ministerio de Hacienda. “En ningún momento. El precio de la gasolina y el diesel es regulado. No hemos hecho ninguna alteración ningún incremento, desde el mes de marzo. Así nos hemos mantenido en abril y mayo. Entonces no debe haber ninguna preocupación respecto a alzas en el combustible, porque esto es un energético que, absolutamente, es regulado desde el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda”.

Mesa, quien para el momento de la entrevista se encontraba en Ipiales, aseguró que recibió con tranquilidad las noticias de aperturas de corredores humanitarios para el paso del combustible al interior de diferentes zonas del país pues, según informó ese noticiero, a corte del día 12 de mayo, los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Casanare, Guaviare y Caquetá eran los que más tenían riesgo de desabastecimiento.

Paro Nacional en Colombia.

“Ayer fue un día bastante productivo en materia de corredores para un suministro para el abastecimiento seguro”, dijo el ministro que, además, explicó que en Ipiales se había logrado un acuerdo con los pueblos indígenas, que se encontraban en las vías, para levantar los bloqueos, lo que permitió el ingreso al departamento de Nariño. Así mismo, durante el 11 de mayo, relató, que se logró abrir un espacio para el abastecimiento de combustibles en el Cauca.

Con la ayuda de las Gobernaciones, dijo Mesa, también se logró llegar a Casanare, Arauca y Risaralda. La apertura de Risaralda, particularmente, según el ministro, permitió la entrada al Quindío, a una parte de Caldas, el norte del Valle y al Chocó. En este último, recalcó, había una situación que calificó como crítica respecto a el abastecimiento del combustible.

Para Mesa, según comentó en su entrevista con RCN Radio, lo preocupante del desabastecimiento es que, por ejemplo, automotores como las ambulancias no pueden movilizarse, lo que pone en riesgo la seguridad y la vida de cientos de ciudadanos. Lo mismo sucede con la distribución de alimentos dentro del país pues, al no haber gasolina para el transporte de camiones de carga, explicó Mesa, no habrá posibilidad de mover comida, aunque la haya.

Por otra parte, dijo el ministro, al igual que lo que sucede con los alimentos, la falta del combustible hace que no se pueda transportar el gas que es usado en algunos hogares colombianos para cocinar. Según Mesa, el gas natural es utilizado por cerca del 80% de ciudadanos.

En la conclusión de su diálogo, Mesa hizo un llamado a los colombianos para usar el combustible de una manera razonable, pues, mientras continúan las manifestaciones del paro nacional en pie, y mientras persista la posibilidad de bloqueos viales, es importante pensar en medir las cantidades de combustible justa para que todos los ciudadanos que necesiten la sustancia tengan acceso a ella.





Seguir leyendo: