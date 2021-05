Pacientes en grave estado de salud por covid permanecen en urgencias por falta de camas UCI en Bucaramanga

Personal médico trabaja en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital El Tunal, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

De acuerdo con información entregada este 11 de mayo por el Centro Regulador de Emergencias y Urgencias (Crue), el nivel de ocupación de camas UCI en el área metropolitana de Bucaramanga es del 97,11 %.

La capital de Santander tiene una ocupación total de camas UCI del 96,47 % y del 49,12 % por covid-19, Floridablanca llegó al 100 % , mientras que las cama UCI por covid-19 es del 50,69 %. Para Piedecuesta la ocupación general está en 94,57 % y por covid-19 en 34,78 %.

Debido a las cifras, los médicos mostraron su preocupación e hicieron un llamado a la comunidad a tomar las medidas de bioseguridad para evitar que los centros hospitalarios colapsen más, pues hay muchos que ya no tienen disponibilidad y pacientes que requieren de ingreso a UCI se encuentran en espera.

En la clínica Chicamocha de Bucaramanga, que cuenta con 53 camas UCI, hay pacientes graves con el virus que requieren atención, sin embargo, por falta de camas en la unidad permanecen hospitalizados en la zona de urgencias.

“En estos momentos es muy preocupante la alta ocupación de UCI como otras patologías que están al 100%, y es muy preocupante los casos de pacientes sospechosos para covid porque hay enfermos en hospitalización y en Urgencias que está requiriendo Unidades de Cuidados Intensivos”, explicó el director médico, Francisco Silva.

Respecto a la opción de remitir a los 30 pacientes que se encuentran en espera a otros centros médicos, Silva manifestó que ha sido difícil, pues estas se encuentran en igual estado.

“Se ha hecho el proceso de remisión a otras IPS, pero todas están en condiciones similares a nosotros, entonces es muy difícil que nos los reciban, y esto es muy preocupante porque se nos puede empezar a morir pacientes por falta de Unidades de Cuidados Intensivos para atenderlos”, manifestó el médico, quien le pidió a la ciudadanía que evitaran acudir a urgencias si se trata de una situación de salud que puede atenderse por medio de una consulta externa.

Respecto a la ocupación en las clínicas Comuneros, Hospital Internacional de Colombia, la Fundación Cardiovascular de Colombia, La Foscal, el Hospital Universitario de Santander, el Hospital Manuela Beltrán en El Socorro y la clínica de Piedecuesta, el último reporte que entregaron fue del 100 %.

Este martes, el Ministerio de Salud reportó que en Santander se registraron 902 nuevos contagios de coronavirus, mientras que fallecieron 17 personas por el virus. Con el nuevo reporte, Santander acumula 111.613 casos confirmados.

Cabe recordar que, luego de varios días de preocupación por la escasez de oxígeno en el área y los bloqueos de las vías principales del país, el pasado 6 de mayo logró llegar a la capital santandereana el primer cargamento de oxígeno. El arribo de las dos tractomulas que transportaban oxígeno para seis clínicas de Santander, se dio luego de 12 horas de recorrido desde Bogotá, en medio de los bloqueos por el paro nacional.

El primer vehículo se destinó para abastecer a las Clínicas Cardiovascular, Hospital Internacional de Colombia y Foscal, mientras que el segundo se destinara para la Clínica Comuneros, la Merced de Bucaramanga y también para la Foscal Internacional.

Días antes, el presidente de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, Víctor Raúl Castillo, expresó su preocupación ante la situación que vive el sector hospitalario e hizo un llamado a los promotores del paro para que permitan la movilización de los carrotanques que transportan el oxígeno a los centros médicos de la región.

“Hoy nos encontramos con más de 220 pacientes que están en ventilación en el Hospital Internacional y la FCV que están a punto de morir si no tenemos ese líquido disponible en las próximas 24 horas, tenemos reservas para 24 horas, los camiones no han podido salir de la planta de Tocancipá. Si no tenemos esos carrotanques recargando muchos pacientes irán a fallecer”, aseguró Castillo.

