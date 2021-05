Las propuestas de la Gobernación de Magdalena para hacerle frente a la crisis social de Colombia

Universitarios protestan en Colombia. Luisa Gonzalez / Reuters

El Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, publicó las propuestas que le presentará al gobierno de Iván Duque para buscar soluciones ante la crisis social que atraviesa el país, que se ha manifestado en el paro nacional que cumple su jornada 14.

Sin embargo, Carlos Caicedo aclaró que estas propuestas no fueron presentadas ante el presidente de Colombia, Iván Duque, durante la reunión que realizó junto a los gobernadores del país el pasado 8 de mayo, debido a que el departamento recibió la invitación pocas horas antes de la reunión.

“Estas son las propuestas que presenta la Gobernación del Magdalena para atender la crisis social nacional, pese a la sistemática persecución y deliberada invitación tardía por parte del Gobierno de Iván Duque”, indicó el mandatario departamental.

En ese sentido, Caicedo indicó que estos ocho puntos fueron planteados con diferentes movimientos sociales y representantes de diferentes sectores del país a través de mesas de diálogo que buscan atender los reclamos históricos que han sido enarbolados durante las jornadas de paro nacional.

Los puntos propuestos por la Gobernación de Magdalena son:

Detener el asesinato de manifestantes y la violación a los derechos humanos de la población.

Reversar la decisión de militarizar la protesta social, controlar el uso desproporcionado de la fuerza y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Retirar el proyecto de Ley 10 de la regresiva reforma a la salud.

Aprobar la renta básica universal con un ingreso mínimo para que los más pobres puedan adquirir canasta básica de alimentos.

Devolver a los gobernadores las facultades y recursos centralizados para conducir la recuperación económica, social y sanitaria, con subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la agricultura para la Seguridad Social.

Aprobar la educación superior pública gratuita con fondo de sostenimiento, emprendimiento y acceso a computadores con conectividad.

Incrementar el programa nacional de vacunación y autorizar a gobernadores y alcaldes de ciudades capitales adquirir vacunas con los recursos del FOME.

Reiterar el proyecto de reforma de la Procuraduría General, que pretende destituir mandatarios electos, especialmente a los que no apoyamos al actual Gobierno nacional.

Por último, el mandatario departamental solicitó al gobierno de Iván Duque realizar un diálogo nacional diligente y genuino que logre establecer unos acuerdos fundamentales con el Comité Nacional de Paro y con los diferentes sectores sociales, especialmente los que han protagonizado las protestas en el país como lo jóvenes, las comunidades indígenas y la población del país.

Estos diálogos deben resolver los históricos reclamos de la sociedad en el país, garantizando los derechos de los ciudadanos y restableciendo las “libertades democráticas”.

Demonstrators look on during a protest demanding government action to tackle poverty, police violence and inequalities in healthcare and education systems, in Bogota, Colombia, May 10, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez TPX IMAGES OF THE DAY

El 75% de los colombianos apoya el paro, según Datexco

Las jornadas de protestas en el marco del paro nacional iniciaron el pasado 28 de abril, y tras casi dos semanas de movilizaciones diarias, las marchas se mantienen y se siguen convocando para los próximos días. Esto, a pesar de que la reforma tributaria, principal motivación de las marchas, ya se haya retirado, puesto que el Comité Nacional del Paro plantea más exigencias al Gobierno nacional.

En las últimas horas, W Radio reveló los resultados de una encuesta que realizó con el Opinómetro de Datexco Company S.A. sobre el apoyo de los colombianos al paro nacional y las motivaciones de las marchas. Esta encuestadora hizo 700 llamadas telefónicas en cinco regiones del país a colombianos mayores de 18 años para conocer sus opiniones sobre el desarrollo de las marchas y los hechos violentos que se han evidenciado en algunas de ellas.

De esta manera determinaron que el 75,1 % de los encuestados están a favor del paro nacional, mientras que el 14,9% están en contra y apenas un 10% se mantienen en el no sabe, no responde. Así mismo, sobre el manejo del Gobierno nacional al paro, los resultados destacan que el 82,2 % de los colombianos mayores de edad consultados creen que no se ha hecho un buen manejo, frente al 7,0 % que sí cree que el gobierno maneja bien las situaciones desatadas en las marchas del paro nacional.

