Indignación desató gerente de hospital en Antioquia quien llamó “gamín bien muerto” a Lucas Villa

Estudiante Lucas Villa (Colprensa-tomada de internet)

Luego de que el país conociera la muerte del joven de 37 años Lucas Villa, quien fue asesinado con 8 disparos en medio de las manifestaciones que se llevaban a cabo en el viaducto de la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, un mensaje en redes sociales desató indignación al ser tildado de gamin y señalar que estaba “bien muerto”.

Lo polémico del mensaje, es que su autor es Felipe Cadavid, quien trabaja como gerente del Hospital San Joaquín en el municipio de Nariño, en el departamento de Antioquia.

“Llevaba 17 años estudiando, era un gamín más que va a la universidad solo a dar lidia y crear células para acabar con todo. Bien muerto”, escribió el funcionario en una noticia publicada a través de Facebook.

Dicho mensaje causó revuelo en redes y varios usuarios reprocharon su publicación entre ellos el diputado del Partido Verde, en Antioquia, Camilo Calle, quien indicó: “para el Señor Felipe Cadavid, Gerente del Hospital de Nariño, Antioquia, Lucas Villa es ‘bien muerto y un gamín’ por tener 37 años y estar terminando su pregrado. Personas así no deberían estar en lo público, mucho menos al frente de la salud. No me quiero imaginar si un joven herido en protestas llega a su hospital.”

Además, agregó que esta persona antes de ejercer su cargo en la gerencia de este hospital ubicado al Oriente antioqueño, fue candidato al Concejo de Rionegro por el Centro Democrático en las pasadas elecciones.

Por su parte, desde el perfil de Twitter, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU es una plataforma de organizaciones de derechos humanos y sociales, denunció el acto por parte del funcionario y destacó el rechazo ante el mensaje.

“Rechazamos los mensajes estigmatizadores de #FelipeCadavid actual Gerente del hospital de #NariñoAntioquia contra la dignidad y el buen nombre del lider luchador #LucasVilla asesinado en Pereira. Exigimos a @PGN_COL todas las sanciones a este funcionario por hecho,” indicó la organización en su red social.

Rechazamos los mensajes estigmatizadores de #FelipeCadavid actual Gerente del hospital de #NariñoAntioquia contra la dignidad y el buen nombre del lider luchador #LucasVilla asesinado en Pereira. Exigimos a @PGN_COL todas las sanciones a este funcionario por hecho. pic.twitter.com/BzaxLrJUTx — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) May 11, 2021

Ante la polémica y el rechazó sucitado por el mensaje, Felipe Cadavid se pronunció al respecto por medio de un comunicado de prensa en señaló: “el comentario realizado no corresponde a la realidad de lo que muchas personas están opinando al respecto” y agregó que, “se descontextualizó y solo se presentó la imagen del último comentario, más no de la secuencia que se traía dentro de la conversación.”

“A la final obvie el signo de interrogación que dejaba claro que se trataba de una pregunta para reflexionar de que cualquier vida es importante, no estaba afirmando, solo preguntando”, se lee en el documento.

Contexto de los hechos en los que fue herido Lucas Villa

Lucas Villa y dos jóvenes fueron heridos de gravedad en la noche del pasado miércoles 5 de mayo en la viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira hacía las 7:30 de la noche, cuando un vehículo particular en el que iban dos personas pasó cerca de los manifestantes y desenfundaron las armas con las que dispararon en contra las personas que estaban protestando pacíficamente.

Uno de los que resultó gravemente herido en este hecho fue Lucas Villa, quien era estudiante de Ciencias del Deporte de la UTP, y a quien días después, de estar en el Hospital San Jorge de Pereira, le diagnosticaron muerte cerebral.

Por medio de un comunicado en la mañana de este martes, 11 de marzo, el Hospital Universitario San Jorge confirmó que Lucas Villa, el estudiante baleado mientras se manifestaba, había muerto el lunes en horas de la noche. El presidente Iván Duque se pronunció sobre el fallecimiento del estudiante.

SEGUIR LEYENDO