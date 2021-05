Alarma en Selección Colombia por lesionados a falta de un mes para la Copa América

Falcao García (izq.), David Ospina (cen.) y James Rodríguez (der.). Foto: archivo.

Son muchas las polémicas que ha generado la organización de la Copa América: que Colombia sea sede o no del torneo de selecciones más antiguo del mundo ha generado posiciones encontradas por la situación social y sanitaria que actualmente vive el país.

Hasta el momento es un hecho que la Copa se realizará en las sedes y fechas previstas, y con ello, el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, deberá planear qué jugadores convocará, no solo para el mencionado certamen, sino también para las doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, en la cual la ‘Tricolor’ enfrentará a Perú, el 3 de junio en Lima, y el 8 del mismo mes a Argentina en Barranquilla.

Sin embargo, el panorama no es muy alentador, pues, a falta de 21 días para eliminatorias y un mes y un día para la Copa América, hay varios referentes del equipo que acarrean problemas físicos y lesiones, lo cual, teniendo en cuenta que Rueda dará a conocer el listado la próxima semana, podría convertirse en una complicación.

1. JAMES RODRÍGUEZ:

El ‘10’ de la ‘Tricolor’ lleva ya tres partidos consecutivos sin jugar con el Everton tras la confirmación del técnico, Carlo Ancelotti, de que este tampoco estará este jueves contra Aston Villa, partido aplazado de la fecha 19 en la Premier League. Si bien el técnico italiano manifestó en un principio que era “pequeño problema”, aún se desconoce qué problema física tiene: las lesiones en la pantorrilla de su pierna izquierda eran las problemas más recientes.

2. FALCAO GARCÍA:

El ‘Tigre’ y goleador histórico de la Selección se salió a última hora de la convocatoria del Galatasaray por un problema de espalda y no pudo disputar el más reciente encuentro ante el Denizlispor por la fecha 41 de la Superliga turca: “Radamel Falcao pasó el día en tratamiento debido al dolor que sentía en el músculo superior izquierdo de la espalda. Tras examinar a nuestro jugador, se detectó un nivel de dificultad moderado en la zona”.

Esta temporada el delantero colombiano se ha perdido 21 partidos de los 38 de la liga debido a varias lesiones. Cabe recordar que el pasado sábado anotó su primer gol desde que regresó a las canchas tras padecer una lesión facial que lo dejó dos semanas en el banquillo.

3. DAVID OSPINA:

El arquero de la Selección estuvo fuera de las canchas desde el 11 de abril, cuando sufriera una distracción en el bíceps femoral del muslo izquierdo en el encuentro que el Napoli enfrentó contra Sampdoria. El pasado martes Ospina retornó a una convocatoria con el equipo italiano, sin embargo, permaneció en el banco de suplentes ante el buen nivel mostrado por el portero Alex Meret.

4. YERRY MINA:

El defensor ‘Tricolor’ también permanece en la enfermería del Everton, puesto que Ancelotti también manifestó que se perderá el encuentro contra Aston Villa por un problema muscular en la pierna izquierda. Recordemos que Mina debió salir al minuto 62’ del compromiso ante West Ham por la fecha 35 de la Premier League.

“Yerry Mina tiene un problema realmente pequeño, creo que si no puede jugar contra el Sheffield United [el domingo], puede jugar los dos últimos partidos de la temporada”, expresó el técnico italiano.

Soccer Football - Premier League - West Ham United v Everton - London Stadium, London, Britain - May 9, 2021 Everton's Yerry Mina in action with West Ham United's Michail Antonio Pool via REUTERS/Justin Tallis EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

5. MURILLO, CARDONA Y ARIAS:

Es un hecho que Jeison Murillo se perderá los partidos de eliminatorias. Según explicó el médico del Celta de Vigo, Juan José García, en diálogo con el VBar de Caracol Radio, “tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo, es de bajo grado, pero en una localización que para un futbolista es muy importante. [...] Eso hace que tengamos mucho cuidado en los tiempos de evolución y curación de esa lesión”.

Además añadió que “Es una lesión que no menos de cuatro semanas se recupera”. Si bien el médico García expresó que Murillo no llegará a las eliminatorias, sí lo podría hacer con lo justo para la Copa América, aunque no es garantizado.

Edwin Cardona, el volante de Boca Juniors, quien lleva ya dos semanas de para absoluta por recomendación del cuerpo técnico del ‘Xeneize’, el cual le detectó una miocarditis que pudo ser una secuela de COVID-19, enfermedad que contrajo a mediados de abril.

Por último Santiago Arias, lateral del Bayer Leverkusen, quien, recordemos, sufrió una fractura del peroné y lesiones en los ligamentos del tobillo izquierdo en el partido contra Venezuela por la primera fecha de las eliminatorias a Qatar. Ello ha impedido que juegue durante toda la temporada con el conjunto alemán, y aún se desconoce si llegue en condiciones para la Copa América.

El defensa colombiano del Celta Jeison Murillo (i) pelea un balón con el delantero turco del Getafe Enes Unal durante un partido. EFE/Mariscal/Archivo

