“Siembra cizaña”: Feliciano Valencia le responde a Marta Lucía Ramírez por cuestionar ingresos de la minga

Marta Lucía Ramírez y Feliciano Valencia. Fotos: Colprensa.

El senador Feliciano Valencia y representante de los pueblos indígenas del Cauca le respondió a Marta Lucía Ramírez, quien cuestionó la financiación de la minga indígena y las actividades económicas de los pueblos originarios que se encuentran en Cali.

Tras la arremetida violenta de que fueron objeto los indígenas que adelantan la minga en en el Valle del Cauca, la vicepresidenta cuestionó a esa población, señalándola de responder a intereses políticos y generar caos; así como de gastar, supuestamente, 1.000 millones de pesos diarios en la organización de su protesta.

En su crítica a la manifestación de las comunidades caucanas, la vicepresidenta escribió: “Me dicen que cuesta aproximadamente $1.000 millones diarios sostener minga que llegó a Cali. ¿Quiénes están detrás de su financiación? ¿Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayoría ciudadana pacífica”.

Ante esa crítica, el senador Feliciano Valencia, por medio de un video desde el campamento de los mingueros en Cali, calificó como absurda la cifra. “Ha salido a señalar la minga, ha salido a sembrar el manto de duda en la opinión pública colombiana, diciendo que sostener la minga cuesta diariamente 1.000 millones de pesos, cosa más absurda como esa”, señaló.

“Ha dicho que qué actividad tan rentable tenemos para convocar a las comunidades que exigen justicia. Siembra cizaña, siembra duda, cuestiona a la minga, ya lo hizo en otras ocasiones y pone en riesgo la misma”, agregó Valencia.

Varias personas contestaron al trino de Marta Lucía para aclararle que los indígenas pernoctan en la Universidad del Valle por invitación, mientras que la alimentación es llevada por los mismos miembros de la comunidad desde sus resguardos, por lo que los costos no se elevan a la cifra que expresó la vicemandataria.

Valencia, senador del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social, contestó respecto a la financiación, aunque no aclaró la cifra que puede costar la realización de una minga en Cali, como la que se desarrolla actualmente.

“Señora vicepresidenta, cada minguero que está aquí trabaja, vende cosechas, ahorra, jornalea para sostener movilizaciones como esta para exigir justicia”, aseguró el senador del Mais.

De acuerdo con la página del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la economía de sus comunidades se basa en empresas comunitarias, grupos asociativos, tiendas comunitarias, colegios agropecuarios, proyectos comunitarios y núcleos familiares. Así mismo, en proyectos de ecoturismo, agroindustria, minas y producción agrícola orgánica.

“Usted no tiene ningún derecho a cuestionar a la minga en términos de financiamiento porque usted representa una figura decorativa, que no le aporta nada a la nación y que tiene un sueldo bastante oneroso. ¿Qué hace la vicepresidenta de la República? ¿Qué representa al país? Solo gastos”, señaló el senador, que coincidió con varias respuestas en redes sociales al trino de la vicepresidenta.

Feliciano Valencia responde a cuestionamientos de Marta Lucía Ramírez

Para el año 2020, el sueldo de Marta Lucía Ramírez, como vicepresidenta, quedó en 25.811.560 pesos; el monto está compuesto de una asignación básica de 7.072.374 y una parte de gastos de representación de 12.544.418 pesos.

“Señora vicepresidenta, no juzgue, no señale, no siembre cizaña, no siembre duda, no cuestione a un pueblo que se ha levantado a exigir derechos culpa de este mal gobierno. Si no va a ayudar a gobernar al país, no cuestione las exigencias del pueblo colombiano. Respete la minga, se lo decimos con el mayor de los respetos”, puntualizó el senador Valencia en su respuesta.

Los líderes indígenas han sostenido en mingas pasadas, que esa práctica ancestral de los pueblos originarios conlleva una organización coordinada de todas las comunidades indígenas, quienes se preparan con anticipación para desarrollar una minga.