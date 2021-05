Más de 49.000 soldados del Ejército y sus familiares no han sido reconocidos como víctimas del conflicto

La Dirección de Apoyo a la Transición del Ejército Nacional entregó este martes 11 de mayo ante la Comisión de la Verdad el informe sobre La persistencia de la revictimización a los militares víctimas y sus familias en el marco del conflicto, en este espacio los uniformados denunció que existen 49.366 soldados, junto a sus familiares, que no han sido reconocidos como víctimas del conflicto a pesar de haber sufrido algún tipo de violencia en el marco del conflicto armado en Colombia.

La investigación arrojó que muchos de los soldados sufrieron de desplazamiento forzado en los que se encontraron 29.406 casos, seguido de la cifra de 6.598 que murieron en enfrentamientos y 6.346 fueron amenazados por prestar su labor.

Durante la rendición de cuentas, uno de los soldados afectados, el sargento César Vega, rindió testimonio frente a la comisión de la verdad y aseguró que ellos también merecen ser incluidos en los procesos de reparación a víctimas del conflicto, el uniformado contó que perdió el conocimiento durante un atentado perpetrado por el ELN con cilindros bomba en Saravena (Arauca) y actualmente tiene secuelas psicológicas por lo que le ocasionó el atentado.

En su testimonio declaró que ha tratado de acreditarse como víctima del conflicto pero hasta el momento le han negado este beneficio, a pesar, de las fuertes consecuencias que le trajo este suceso.

“Con el funcionario que me tocó, me dijo antes del saludo que no me veía mutilación, yo le dije que, aunque no fueran visuales tengo afectaciones internas de igual relevancia (...) pasó el tiempo y me tocó dirigirme a ellos hasta que por fin me contestan y me informan que fue negativa porque los artefactos explosivos improvisados no iban en contra del Derecho Internacional Humanitario y que mi núcleo familiar tampoco podía ser incluido”, narró.