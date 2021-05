Estudiante en Barranquilla denunció que su profesor lo agredió por estar a favor del paro nacional

Imagen de referencia. Universidad del Atlántico. Barranquilla. Foto: Colprensa.

Este martes se presentó un polémico caso en una de las instituciones de educación superior del país. Esta vez ocurrió en Barranquilla, donde un joven de la Universidad de Atlántico denunció a su profesor porque este lo habría insultado por estar a favor de las marchas durante el paro nacional.

La versión de Juan Camilo Navarro, estudiante de noveno semestre quien cursa la carrera de derecho en la institución, relató que el suceso ocurrió con uno de los profesores que dicta la materia de Derecho Tributario, cuyo nombre es César Hernando Meza. Al parecer, el docente se opuso a las manifestaciones que adelantan varios jóvenes del país en contra del Gobierno nacional y, por ello, agredió verbalmente a Navarro.

Según relató Navarro, los estudiantes de la clase se encontraban discutiendo sobre el paro definido hasta el 16 de mayo que dispuso la Facultad de Ciencias Jurídicas de dicha universidad. Sin embargo, pese a que algunos profesores y estudiantes de la institución acordaron de continuar con los contenidos de la clase de manera pragmática, el citado estudiante pensaba en hacer una réplica al respecto, y fue cuando el docente lo agredió.

“Ya estaba bueno de tanta protesta, que no era nadie, que me dedicara a estudiar y buscar un buen trabajo”, manifestó el muchacho en declaraciones a Emisora Atlántico. Además, a través de su cuenta de Twitter, el alumno mostró que el docente lo bloqueó para que este no pudiera entrar más a la clase. “Me sacó del salón y yo le decía que tenía derecho a expresarme”, apuntó.

La que sería una de las compañeras de clase de Navarro grabó una parte de la discusión, donde se puede escuchar el docente tilda a su alumno de “comunista”, mientras argumenta que este no lo está dejando dictar la clase: “Mira aquí el comunista que está adoctrinando de comunismo a esta vaina eres tú. Yo estoy dando mi clase de derecho tributario”.

A raíz de estos hechos, Navarro también se pronunció mediante su cuenta de Facebook, y su caso ya se ha hecho viral en las redes sociales: “Rechazamos rotundamente la manifestación de violencia y discriminación por parte del docente Cesar Hernando Meza en la materia de derecho tributario, sumándole a ello que el docente omite la decisión democrática que se tomó parte de la facultad de ciencias jurídicas al decretar paro definido hasta el día 16 de Mayo en pro del Paro Nacional

El rector de la Universidad del Atlántico, José Henao, se pronunció al respecto y confirmó que la institución ya adelanta la respectiva investigación que haya caso: “Frente a estos hechos la universidad no puede estar ajena. La posición de sus directivos y de los docentes siempre va ser hacia la comprensión, el diálogo y reconocimiento. [...] Estamos investigando lo sucedido. Debemos buscar el camino de la concertación”.

Hace algunos días en la Universidad Industrial de Santander también se presentó un caso similar, pues una profesora tildó a sus estudiantes de ‘guerrilleros’ durante una de sus clases. Esta situación desencadenó en un rechazo masivo por parte de la comunidad estudiantil.

“Me ha tocado lidiar hasta con guerrilleros en una aula de clase la Universidad Industrial de Santander, UIS. A nivel profesional le digo lo mismo que les digo a todos los manifestantes, la manera de arreglar las cosas no es esa, hay que ser inteligentes. Ustedes se están formando, esta universidad es pública y los aportes los da el Gobierno, ustedes están estudiando en una universidad pública, no entremos en discusiones, si ustedes están aquí es por que aceptan la universidad y los recursos, las protestas son para los que no trabajan, madre del cielo”, fueron las palabras de la docente que días después renunció a la institución.

Imagen de referencia. Universidad UIS, Santander. Foto: Colprensa.

El concejal de Bucaramanga, Danovis Lozano, egresado de la UIS, manifestó en un video publicado en su cuenta de Twitter que adelanta una denuncia ante la Fiscalía por el delito de injuria: “Denunciamos junto al equipo Jurídico @mmgabogados ante la Fiscalia los señalamientos peligrosos por parte de una profesora de la UTS hacia los estudiantes UIS llamandonos “guerrilleros”. Exigimos respeto con nuestras vidas”, concluyó.

