Alcaldía de Bogotá anuncia investigación por “anomalías” durante la atención médica de Alejandro Zapata

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, durante la explicación de las nuevas medidas en la ciudad. Foto: Twitter @ClaudiaLopez

Luego de que se conociera la muerte de Daniel Alejandro Zapata, una de las víctimas de la represión policial durante las marchas del 1 de mayo, la alcaldesa Claudia López anunció que habrá una investigación, pues existieron “anomalías” desde que cayó herido hasta que llegó al centro médico.

Según la mandataria de Bogotá, hay cuatro anomalías en le reporte del caso de Daniel Alejandro, pues recibió el reporte sobre la situación del joven el lunes, pero él ingresó a Eusalud Clínica Mandalay el pasado 1 de mayo.

Sostuvo que no tenía registro de que hubiese ingresado a un centro de salud por una lesión ocasionada durante las manifestaciones, por lo que no estaba entre los 288 heridos que tiene registrados el distrito como cifra oficial.

En el cruce que yo misma hice con las organizaciones de derechos humanos la semana pasada no teníamos ese reporte. Les hemos pedido a todos los hospitales que nos reporten cualquier lesionado que haya podido entrar por protestas, así sea simplemente sospecha; tampoco lo había reportado el hospital donde estuvo.

De acuerdo con López, el joven no llegó en ambulancia y el centro médico solicitó una unidad de cuidados intensivos no covid-19 solo hasta el 5 de mayo y no informó el motivo por el que la pedía.

“Lo lamentamos mucho, porque hubo muchas ocasiones en las que nos hubiéramos podido enterar”, sostuvo López.

Además, dijo que del total de heridos que han llegado a diferentes centros hospitalarios, cinco permanecen hospitalizados y el distrito está haciendo seguimiento a los casos más delicados. Sostuvo que 14 personas tienen daños oculares, pero no permanecen hospitalizados.

Debido a esto, López afirmo que la Secretaría de Salud ya está investigando lo ocurrido. “Los controles son justamente para proteger, para asistir jurídicamente en los derechos humanos”, dijo, añadiendo que lamenta el caso y sabe que ninguna acción hará que el joven fallecido regrese.

Según la Alcaldía de Bogotá, entre el 28 de abril y el 7 de mayo se reportaron 577 personas heridas, entre ellas 288 policías y 289 civiles, pero hasta el momento no se había registrado ninguna muerte.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Temblores ONG revelaron un informe sobre los colombianos asesinados desde que inició el paro el pasado 28 de abril.

Los datos muestran que, tras un ejercicio de verificación, al menos 27 personas fueron asesinadas, de las cuales “39 de ellos por violencia policial”. Así lo explican en un comunicado conjunto Indepaz y Temblores ONG, con el que hicieron un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional.

De las 47 víctimas de violencia homicida, 2 de eran mujeres y 45 eran hombres. 36 de los casos se presentaron en el Valle del Cauca (35 en Cali y 1 en Yumbo), 3 en Cundinamarca (1 en Soacha y 2 en Madrid), 3 en Risaralda (2 en Pereira y 1 en La Virginia), 2 en Bogotá, 1 en Antioquia (Medellín), 1 en Tolima (Ibagué) y 1 en Santander (Floridablanca)

Sobre las agresiones, dijeron que 34 de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego, dos arrollados con tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, dos por gases lacrimógenos y seis por armas blancas.

SEGUIR LEYENDO