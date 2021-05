Seguidores del K-pop atacaron la iniciativa de las emisoras colombianas contra los bloqueos durante el paro

Seguidores del género K-pop se opusieron a la iniciativa #MarchasSíBloqueosNo y #UnaSolaRadio en redes sociales. Uno de los más criticados fue Luis Carlos Vélez. Foto: Cortesía.

Este lunes en horas de la mañana ocho de las emisoras más sintonizadas del país se unieron en una campaña virtual con el hasthtag #MarchasSíBloqueosNo y #UnaSolaRadio. El objetivo de ello era expresar el rechazo a los bloqueos que se han presentado en varias regiones durante el paro nacional y los cuales están impidiendo el paso de alimentos y suministros médicos a los centros de distribución y hospitales respectivamente.

Directores de emisoras, como William Vinasco ‘Che’, en Candela, y conductores de programas informativos como Yolanda Ruiz, Gustavo Gómez, Julio Sánchez Cristo, Néstor Morales y Luis Carlos Vélez, entre otras, unieron fuerzas en las redes sociales para que la ciudadanía se pudiese expresar sobre el desabastecimiento existente en el país y la crisis social humanitaria en medio del paro nacional.

Sin embargo, la iniciativa no salió como esperaban, ya que, si bien ocurrió que varios usuarios digitales comenzaron a comentar sobre cuestiones que no tenían relación alguna, el sector que más se hizo escuchar fue el del K-pop, un popular género musical de origen en Corea del Sur durante los años 90’s: miles de seguidores no se hicieron esperar y empezaron a sabotear los hashtags.

La movilización de estos fanáticos fue tal, que llegaron a convertirse, ellos mismos, en tendencia nacional bajo el grupo #KpopersXColombia y terceros en tendencia del K-pop a nivel mundial por el numeral #UnaSolaRadio. Lo cierto es que este tipo de música ha ganado un gran auge en las comunidades europea latinoamericanas y en el mundo: en el 2020, YouTube reportó que dicho género se ha coronado como uno de los más escuchado en la plataforma.

Estas manifestaciones de los seguidores no solo significaron un disgusto hacia la iniciativa en general, sino también contra periodistas como Luis Carlos Vélez y Julio Sánchez Cristo. Al parecer, según las publicaciones en Twitter, muchos de estos interpretan la campaña como un rechazo de los periodistas para que el paro nacional se detenga.

Luis Carlos Vélez, uno de los periodistas más descarados de este país hace parte hoy de #MarchasSiBloqueosNo.

Empecemos a deslegitimar esta tendencia. #KpopersXColombia

QUE DESCARO YA NOS ANDAN DESPRESTIGIANDO A NOSOTRXS. pic.twitter.com/ZEPstSx2pU — Las patas de los paracos 🇦🇲 (@LParacos) May 10, 2021

FACILIDAD DE CONGREGACIÓN Y OTROS SABOTAJES:

Una de las características de estos grupos es la facilidad con la que se juntan para generar visibilidad en las redes sociales, y ello se replica en las comunidades aficionadas en otros países alrededor del mundo. Y, efectivamente, esta no era la primera vez que un suceso así aconteció en Colombia,

Hace una semana, los mismos fanáticos alteraron el algoritmo de Twitter para sabotear todos los numerales relacionados al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante las manifestaciones por el paro nacional. Los contenidos que estuvieran vinculados al político colombiano eran vinculados con los hashtags de K-pop, por lo que, campañas como #UribeTieneLaRazón, #LaVozDeUribeSomosTodos, #YoApoyoAlEsmad y #YoApoyoALaFuerzaPública terminaron perdiendo relevancia en dicha red social.





No obstante, este tipo de conductas no ha caído bien entre muchos usuarios de la plataforma. Sergio Rodríguez, un activista que se autodefine de ultraderecha y ‘Ordoñista’ por su afinidad con el exprocurador Alejandro Ordóñez, incentivó a otras personas a denunciar las cuentas que acudan a dichos comportamientos mediante un video que subió. “Como las pubertas seguidoras del K-Pop están saboteando las tendencias que muestran la realidad del país y el terrorismo urbano, los invito a denunciarles la bodega siguiendo las instrucciones de este video, vamos a cerrarles las cuentas”, sostuvo.

Pero, como era de esperarse, algunos fans del K-pop no se quedaron con las ganas y respondieron a la publicación. “Ay querido, creo que hasta soy mayor que tú, y es seguro que tengo una visión muchísimo más crítica y amplia de los derechos humanos y el respeto a la vida... Mira que hermoso es este hombre que sí da el ejemplo de respeto y amor al prójimo”, expuso un usuario llamado Roo Badface (@rociobadface).

SEGUIR LEYENDO: