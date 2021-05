Renunció profesora que tildó a sus estudiantes de la UIS de ‘guerrilleros’

Imagen de referencia. Universidad UIS, Santander. Foto: Colprensa.

En los últimos días una situación polémica se vivió en las Unidades Tecnológicas de Santander luego de que la profesora, Henley Mylene Flórez Villamizar, manifestara en medio de una clase virtual que “me ha tocado lidiar hasta con guerrilleros en un aula de clases en la UIS”.

El hecho ocurrió en el marco del paro nacional en el país. La docente pidió a sus alumnos que no se enviaran “mensajes que fueran violentos” en un grupo de la clase. Posteriormente, esta les preguntó por qué hablaban sobre dichos temas si no tenían que ver con la materia: “Si usted quiere discutir, váyase a otra parte”, le indicó a uno de los alumnos en el video difundido; y, tras esto, fue cuando dio la polémica declaración que generó el rechazo entre estudiantes y directivos de la institución.

“Me ha tocado lidiar hasta con guerrilleros en una aula de clase la Universidad Industrial de Santander, UIS. A nivel profesional le digo lo mismo que les digo a todos los manifestantes, la manera de arreglar las cosas no es esa, hay que ser inteligentes. Ustedes se están formando, esta universidad es pública y los aportes los da el Gobierno, ustedes están estudiando en una universidad pública, no entremos en discusiones, si ustedes están aquí es por que aceptan la universidad y los recursos, las protestas son para los que no trabajan, madre del cielo”, manifestó Flórez.

Este lunes se conoció que la profesora renunció a la institución. El rector de las UTS, Omar Lenguerke, informó a través de un comunicado que la queja recibida contra la profesora Flórez Villamizar se trasladó a la oficina de Control Interno Disciplinario de la Institución para “adelantar la investigación disciplinar que haya lugar”.

“Rechazamos cualquier tipo de violencia, así como el comentario clasista, descortés o descalificativo hacia nuestros estudiantes o hacia cualquier persona, ello no identifica los valores de nuestra institución, ni refleja la política académica de las UTS”, expuso el rector en la comunicación.

Comunicado del rector de la universidad UIS. Cortesía.

Adicionalmente, el directivo precisó que este tipo de afirmaciones estigmatizan a la población: “Hago un llamado a todas las personas e instituciones y a quienes hacen parte de las comunidades educativas del departamento y del país para que dejen atrás todas aquellas expresiones que estigmatizan, como quiera que se apartan del espíritu universal que debe primar en el accionar de una institución educativa”.

La profesora se defendió a través de su cuenta de Facebook, donde afirmó que todo fue una campaña de algunos alumnos para perjudicarla: “Un grupo mínimo de estudiantes malintencionados buscaron dañar mi nombre, por la triste y equivocada divulgación que han ejercido en redes sociales personas que no tienen la certeza de lo sucedido en un aula de clases”. Luego de ello, Henley Flórez cerró su cuenta en dicha red social.

Sin embargo, esta no es la única problemática que deberá enfrentar la docente, pues el concejal de Bucaramanga, Danovis Lozano, egresado de la UIS, la denunció ante la Fiscalía por el delito de injuria: “Denunciamos junto al equipo Jurídico @mmgabogados ante la Fiscalia los señalamientos peligrosos por parte de una profesora de la UTS hacia los estudiantes UIS llamandonos “guerrilleros”. Exigimos respeto con nuestras vidas”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

#LaUISseRespeta

Denunciamos junto al equipo Jurídico @mmgabogados ante la Fiscalia los señalamientos peligrosos por parte de una profesora de la UTS hacia los estudiantes UIS llamandonos "guerrilleros"

Exigimos respeto con nuestras vidas pic.twitter.com/uJVTJNIue2 — Danovis Lozano (@danovislozano) May 8, 2021

MARCHAS EN SANTANDER:

Este lunes 10 de mayo, autoridades y voceros de transportadores de Santander reportaron que no se han presentado congestiones de vehículos ni retrasos en la movilidad por parte de los conductores de carga pesada en los principales corredores viales. “Tampoco no se presenta ningún tipo de afectación en los municipios que intervengan en la movilidad. No hay inconvenientes en la salida y entrada del departamento”, indicó el mayor Fabio Sierra, comandante Setra de la Policía de Santander.

SEGUIR LEYENDO: