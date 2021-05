Polémica por tuit de MinDefensa en el que le reporta a Álvaro Uribe

En la foto: Álvaro Uribe Vélez (Colprensa - Sofía Toscano)

Una de las peticiones que se le han hecho al presidente Iván Duque, desde que anunció la mesa nacional de diálogo para llegar a consensos y que se levante el paro nacional, es que escuche a quienes se manifiestan en las calles. Se le ha solicitado, entre otras, que viaje a Cali, una de las ciudades donde más abuso policial se denunciado y que escuche a los jóvenes. No obstante, este 9 de mayo, en una alocución, el jefe de Estado descartó hacerlo.

“Yo he tomado la decisión de, por prudencia, no hacer presencia en este momento en la ciudad para no distraer el trabajo de la fuerza pública que debe estar desplegada completamente, pero estoy en monitoreo permanente”, afirmó Duque.

También llamo la atención, este domingo, que Iván Duque no atienda el llamado de los manifestantes de Cali de hacer presencia en la ciudad para escucharlos, pero que el Gobierno nacional sí le preste interés al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha estado activo los días del paro nacional en sus redes sociales.

Esta tarde, el exmandatario trinó: “SOS, Fuerza Pública, información de la comunidad. Cali: “Ciudadanos se oponen a bloqueos, son golpeados y atacados con armas cortopunzantes y de fuego por violentos, se pide apoyo de la Fuerza Pública”. Por favor autoridad desmonten bloqueos, eviten esta confrontación”.

Ocho minutos después de que Álvaro Uribe Vélez trinara (3:08 p.m.), el ministro de Defensa, Diego Molano, le respondió:

“El Esmad ya está en el punto contralando la la situación”. Para dar sustento a su respuesta, el MinDefensa adjunto dos fotografías a su tuit.

La respuesta de Molano al expresidente desató una ola de críticas en redes sociales, pues, para algunos, evidenció que el MinDefensa e Iván Duque “son simples títeres manejados por Álvaro Uribe Vélez quien les ordena lo que deben hacer y ellos tienen que obedecer a su amo”. Así trinó elMovimiento Naranja Cali.

Críticas por trinos de Uribe

La última semana los trinos de Álvaro Uribe Vélez han sido cuestionados por parte de los colombianos e incluso de Twitter (que le llegó a eliminar un trino) debido a promoción de desinformación y glorificación de la violencia.

El pasado 5 de mayo, Uribe tuiteó: “Grupo terrorista ELN en Jamundí, Valle. El camino es apoyar la acción de las FFAA con estricta observancia de la Constitución; evitar el avance de la defensa privada armada. No repetir preferencia del terrorismo sobre las FFAA, se sufren consecuencias”. Lo cierto es que, a quienes hacían referencia no eran “terroristas” sino miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con su bandera.

El otro trino, es decir, el que Twitter le eliminó por glorificación de la violencia, decía: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

En ambos tuits, como el de hoy, el expresidente ha hecho un llamado a la acción de las Fuerza Pública, hecho que ha sido condenado por parte de la ciudadanía, debido al abuso policial durante las protestas que se desarrollan desde el 28 de abril

