“No seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde”, Adriana Lucía rechaza la invitación a diálogos con el presidente Duque

Adriana Lucía

En un video publicado en sus redes sociales, en la tarde de este domingo 9 de mayo, la cantante Adriana Lucía aseguró que rechazó la propuesta de hacer parte de un diálogo al que la invitó a hacer parte el presidente colombiano, Iván Duque, y del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Según su explicación, ese no es su lugar, por el contrario, manifestó, esa invitación debe ser enviada a las víctimas directas de la violencia y la injusticia del país. Cali, resaltó la cordobesa, debe ser una prioridad en la agenda del presidente, al ser una de las zonas del país más golpeadas en medio de las manifestaciones del paro nacional que, a la fecha, cumple 12 días.

De acuerdo con el relato ofrecido por la cantante, ayer, sábado 8 de mayo, recibió la invitación para hacer parte del gran diálogo. Adriana Lucía enfatizó que aunque ha hecho parte de movimientos como ‘Un canto por Colombia’, y ha apoyado la protesta social que hoy envuelve a la coyuntura del país, la conversación no se trata de ella, ni debe girar en su entorno.

“No se trata de mi, se trata de los jóvenes, y de todas las personas que están allá afuera pidiendo ser escuchados (...) hay comunidades que llevan años intentando ser escuchadas, y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde. Hay muchas madres llorando a sus hijos, hay muchas madres buscando a sus hijos, y no es justo, por que esos hijos salieron a reclamar sus derechos, y fueron reprimidos de manera violencia. Esa violencia tiene que pararla ya”, dijo Adriana en un video de dos minutos y quince segundos, compartido en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que daría de manera pública su respuesta a la invitación, y en donde ofrecería una mejor propuesta.

Adriana Lucía responde a la invitación del presidente Iván Duque

La intérprete de ‘Llegaste tú' aseguró que a cambio de la invitación, le hacía una propuesta al presidente Iván Duque. Según su percepción, el gobierno debe ofrecer diálogos abiertos, públicos, y transmitidos, fuera del Palacio, dentro del territorio. La cantante aseguró que solo así los jóvenes podrán decirle lo que quieren decirle.

En el video, Adriana aseguró que lo único que se merecen las poblaciones a las que les ha sido arrebatada su ‘dignidad y su esperanza’ es ser representados por ellos mismos, y no por ella.

Cali, que ha sido uno de los territorios que más ha sufrido de la violencia en medio de las manifestaciones del paro nacional, debe ser una prioridad, según Adriana Lucía y, para ello, propuso las voces de personas como el Arzobispo de la ciudad, Darío Monsalve, quien estaría dispuesto a hablar de las necesidades que aquejan a la población.

“Cali y Colombia no necesitan que les muestren quien es el que manda, necesita que se le demuestre quien la ama de verdad”, dijo Adriana Lucía que, además, aseguró que tras años de violencia, los colombianos ya saben que las balas y la violencia no solucionan nada, y que por eso se necesita escribir una nueva historia.





Seguir leyendo: