Presidente de Junta de Acción Comunal en Bogotá habría golpeado y amenazado de muerte a una mujer

La mujer fue trasladada al Centro Policlínico del Olaya en Bogotá

Una reunión que se convocó para que José Ignacio Bolívar Bernal, el presidente de una Junta de Acción Comunal, acomodara su carro en un parqueadero, terminó en golpes contra Leidy Johana García Pinilla y su esposo, Camilo González, quienes fueron agredidos con piedra, patadas y puños por parte de Bolívar Bernal, sus dos hijos y su compañera sentimental, denunció la joven de 28 años.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de abril en el sector Lomas, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. A Leidy la llamaron para resolver un inconveniente: el presidente de la Junta había dejado mal parqueado su carro y convocaron a los vecinos del sector a hablar. Sin embargo, este se resiste a hacerlo recordando que es quien lidera la Junta, según el testimonio de la mujer.

“El empieza a tratar mal a todos los vecinos, incluyendo a mi esposo, por lo que después de muchas groserías, él le dice que mejor se lo diga en la cara”, y fue ahí cuando los dos hijos de Bolívar, él y su esposa se van contra Camilo. “La esposa del señor lo aruña, mientras le dan puños y yo al ver eso me voy contra la señora para separarla, pero por detrás ese señor me jala y me tumba”, señala Leidy.

“Yo caigo boca arriba y la esposa de él me empieza a golpear. Yo me tapo la cara para que no me la rasguñe y el señor coge una roca y me pega en la cabeza y me desmayo. Cuando reacciono, él me está dando patadas en la cabeza”.

Al ver esto, el papá de García corre a auxiliarla, pero en ese momento Zuanith Bolívar, hija del presidente de la JAC la levanta del cabello. Finalmente su esposo las separa. Según el informe de Medicina Legal, realizado dos días después de los hechos, la herida en la cabeza de Leidy es de 3 centímetros de longitud en la región parietal central con objeto corto-contundente. Además de esto tuvo equimosis violáceo (morados o hematoma) en varias zonas de su cuerpo y cinco rasguños en el abdomen, entre otras heridas.

En su relato, Leidy señala que Zuanith, presuntamente, le envió un sicario en 2013, quien la agrediría con un puñal, sin embargo, se salvó cuando vio al hombre y salió a correr. Ante esto ambas fueron a la Fiscalía a presentar declaración, “pero nada pasó porque quien nos atendió no puso en el documento que ella confesó los hechos y esto fue porque el papá (José Ignacio) tiene contactos allá. Eso ya lo estamos investigando con la Fundación Defensa de Inocentes que lleva mi caso”, afirmó la mujer.

Cortesía

Tras los golpes, García y su esposo se dirigieron al Centro Policlínico del Olaya donde la suturan. “Me dijeron que si la piedra me hubiera roto el cráneo no sobrevivo porque sufro de hemofilia, mi sangre es muy líquida y me puedo desangrar”, explicó la joven quien tendrá que seguir en revisión constante al menos por tres meses.

Pero las agresiones no habrían terminado ahí. Al día siguiente, al salir del hospital, “yo llego al parqueadero y el señor estaba ahí. Esperé a que se fuera, pero después de 15 minutos no lo hizo, así que decidí bajar y me empezó a amenazar diciéndome que me iba a matar”. En este momento la pareja está fuera de su vivienda por recomendación de las autoridades.

Cortesía

Lo que responde Jose Ignacio Bolívar

“Eso es mentira. Ahí tenemos un video que le pasamos a la Fiscalía porque están poniendo en riesgo mi vida y atentando con mi buen nombre y el de mi familia”, afirmó el hombre. Dijo que la reunión la convocaron a pesar de que él ya había llegado a un acuerdo con la persona que se veía afectada por la posición de su carro y que quienes convocaron la reunión fue la pareja denunciante. “Yo ni quería salir porque tenía idea de lo que podía pasar. Eso con ellos ya es repetitivo”.

Frente a los golpes que tiene Leidy García, Bolívar afirma que es por una caída que tuvo, “ella estaba encima de algo, se cayó y se golpeó la cabeza contra la silla, pero yo no vi, es lo que me dicen”. El hombre agregó que la denuncia de 2013 que menciona García fue retirada porque ambos habrían llegado a un acuerdo.

Bolívar le compartió a Infobae un video recopilatorio de varias escenas retratando la cara de Camilo González y acusándolo por maltratar a Zuanith al tomarla del cuello. En el video se ve lo que Leidy reseña como el momento en que su esposo trata de separarlos, pero Bolívar afirma que fue una agresión directa.

La mujer de azul es Zineth, la hija del presidente de la JAC y la mujer de negro es Leidy. Cortesía

Actualmente la Fiscalía se encuentra estudiando el material probatorio (entre esos el siguiente video) y escuchando a los testigos de los hechos.

SIGA LEYENDO