Bogotá tendrá ciclovía y parques este domingo 9 de mayo, pero con precauciones

Imágenes de la reactivación de la ciclovía en Bogotá. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

A pesar de que al inicio de la semana, tras el último comité epidemiológico entre el Distrito y el Gobierno Nacional, la alcaldesa de Bogotá informó que este domingo 9 de mayo tampoco habría ciclovía en la ciudad debido a que la capital sigue enfrentando el pico más alto de la pandemia por el coronavirus, en las últimas horas esta decisión cambió.

En la tarde del viernes 7 de mayo, la alcaldesa Claudia López, junto a al ministro de Salud Fernando Ruiz y el secretario de Salud de Bogotá Alejandro Gómez, confirmó que la ciclovía volvería a la ciudad en su horario habitual este domingo; sin embargo, resaltó que los ciudadanos deben mantener las medidas de bioseguridad ya conocidas.

“Han sido días muy difíciles para todos, de gran tensión. Autorizamos la ciclovía como espacio de esparcimiento, para la promoción del deporte y la salud mental, para que sea un lugar de encuentro con la familia, para que podamos caminar al aire libre”, señaló la mandataria en su cuenta oficial de Twitter.

En ese sentido, la mandataria local señaló que los bogotanos podrán salir a hacer deporte al aire libre este domingo y disfrutar de la ciclovía en los horarios habituales (de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.) y recordó que los ciudadanos deberán evitar los “sitios cerrados poco ventilados y las aglomeraciones comerciales”.

Añadió que “este fin de semana volvemos a tener trabajo y parques, pero a la ciudadanía y el comercio les pedimos no hacer reuniones con terceros o aglomeraciones en lugares comerciales”, esto teniendo en cuenta la celebración del Día de las Madres que fue aplazada para el 30 de mayo.

En ese mismo sentido, el ministro Fernando Ruiz y el secretario Alejandro Gómez hicieron un llamado a la ciudadanía para que evitaran realizar celebraciones para celebrar esta fecha especial, considerando que Bogotá continúa en alerta roja por causa de la pandemia y los eventos de aglomeraciones en las marchas de los últimos días. Colocaron esto a consideración de los ciudadanos ya que este fin de semana no hay cuarentena general como otros fines de semana.

“Es un llamado muy importante para los habitantes de Bogotá y yo quisiera extenderlo a todos los habitantes de Colombia”, señaló el ministro de la cartera de Salud. “Este fin de semana tenemos la fecha en la que tradicionalmente se celebra el Día de la Madre, muy importante para todos. Desde el Gobierno nacional, hemos dado la recomendación de posponer esta celebración hasta el 30 de mayo, esto porque nos encontramos en el tercer pico y hay un nivel alto de ocupación de UCI”, señaló el ministro.

La alcaldesa Claudia López reiteró “el llamado a Fenalco y a los diferentes gremios de la ciudad. Le rogamos a la ciudadanía no hacer reuniones en sitios cerrados con quienes no conviven o ir a centros comerciales. Tenemos más de 2.000 camas ocupadas con pacientes UCI. La ciudad no da más”.

“En este momento el mejor regalo para mamá es asistir a la cita de vacunación y no ponerla en riesgo de contagio”, señaló la alcaldesa Claudia López.

Recordaron que la ocupación UCI en la ciudad está en riesgo de colapso, puesto que se esperaba que para esta semana los contagios empezaran a disminuir, pero debido a las últimas cifras prevén que el tercer pico crecerá y se mantendrá más tiempo. Según las cifras de SaluData, para este viernes 7 de mayo, Bogotá tiene una ocupación UCI para pacientes críticos de covid-19 del 94,4 %, mientras que la ocupación UCI general es del 92,6 %.

“Tenemos gran cantidad de pacientes y un nivel de positividad del orden del 30 % al 35 %. El número de positivos totales por día fluctuó esta semana, pero porque disminuyó el número de pruebas que pudimos tomar”, reveló el secretario de Salud y destacó que la ciudad avanza positivamente con las jornadas de vacunación contra el coronavirus.

SEGUIR LEYENDO: