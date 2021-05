Vacunaron contra el covid-19 a joven de 18 años, hermana del gobernador de Santander

Blanca Sofía Aguilar y el senador Richard Aguilar. Foto: @richardaguilar

Una polémica está creciendo en el departamento de Santander después de que un grupo de activistas defensores de derechos humanos asegurara que la hermana menor del actual gobernador de ese departamento, Mauricio Aguilar Hurtado, ya está vacunada contra el covid-19, a pesar de tener apenas 18 años.

Actualmente, Colombia sigue vacunando a su población contra el coronavirus de acuerdo al cronograma del Plan Nacional de Vacunación, según el cual, en este momento, en el país se está inmunizando a ciudadanos entre 60 y 70 años, profesionales de la salud en servicio social obligatorio, a los médicos tradicionales, y a los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, de ciencias de la salud que se encuentren en práctica clínica.

A pesar de no hacer parte de la población que debe ser vacunada contra el covid-19 en la etapa 2, Blanca Sofía Aguilar, de 18 años, hija del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, y hermana del actual mandatario departamental, ya fue inmunizada.

Esto lo confirmó el portal Des-igual.com al publicar una imagen que la misma joven publicó en su perfil oficial de Instagram, que actualmente se encuentra privado, en la que muestra el carné que confirma que recibió la vacuna contra el coronavirus.

Foto tomada de Des-igual.com

Desde el inicio de la vacunación contra la pandemia en el país, se han conocido varios casos de colados en el proceso del Plan Nacional de Vacunación, el portal señala que “ahora le podemos sumar un presunto caso más de corrupción, pues, al parecer, los hijos de políticos se están beneficiando de las dosis a pesar de no cumplir con los requisitos de las etapas vigentes”.

Sobre Blanca Sofía, que también es hermana del senador de Cambio Radical Richard Aguilar, se sabe que, actualmente, reside en Bogotá pues se encuentra estudiando la carrera de Medicina en la Universidad del Rosario. Sin embargo, parece que la joven apenas está en segundo semestre, puesto que según el portal que hizo la denuncia, ella se graduó como bachiller el año pasado.

Aunque, según el Ministerio de Salud, en la actual etapa de vacunación se inmuniza a estudiantes de esta carrera, son claros al decir que son aquellos estudiantes que están en práctica clínica, es decir, quienes ya se encuentran trabajando en centros médicos y tienen contacto con pacientes, cosa que empiezan a realizar los estudiantes de esta carrera cuando están cursando quinto o sexto semestre en la mayoría de universidades.

Según Des-igual.com, la vacunación de Blanca Sofía se justificaría puesto que la Universidad del Rosario les señaló que “estamos sometidos a prácticas desde primer semestre, tenemos muchas materias prácticas, no entiendo cual es el problema que ella este vacunada, vemos materias prácticas; tiene sentido que se vacune”.

Pero lo que argumenta el portal es que, aunque eso sea así, legalmente una práctica clínica se da “cuando la persona tiene un trabajo directamente con una entidad y tal cosa solo se puede realizar desde ciertos semestres. Segundo semestre no está incluido en esta, ya que según la legislación colombiana usted carece de criterio técnico para poder realizar una práctica profesional de medicina”.

Ante la polémica que ha desatado la denuncia del portal y las críticas que están recibiendo los políticos de la familia Aguilar, el diario El Tiempo reveló que tuvo acceso a la información de la plataforma PISIS, sonde las IPS alojan la información de sus trabajadores que serán vacunados. El diario capitalino señala que, a pesar de su corta edad, Blanca Sofía no se saltó ningún turno, pues efectivamente está registrada en esta plataforma.

Cabe aclarar que, aunque la vacuna de la joven estudiante de Medicina es legal, llama la atención que aparezca registrada como empleada de la IPS de su hermano, el cirujano plástico Hugo Abel Aguilar Villa, quienes aseguraron al medio que “fue relacionada dentro del personal de la IPS como acompañante a las prácticas médicas”.

Según El Tiempo, la IPS no respondió por qué Blanca Sofia fue registrada como su empleada si no trabaja con ellos, pero la única respuesta que recibieron fue: “No entendemos por qué aún aparece por nuestra empresa HAV cirugía plástica en el sistema de priorización, si al momento de pasar la información de nuestro personal de apoyo donde se relacionó a la señorita Blanca en calidad acompañante de prácticas médicas, ella ya se encontraba en proceso de vacunación por parte de su universidad en Bogotá”.

Por otro lado, el decano de la facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, Gustavo Quintero, señaló que en segundo semestre sí se realizan prácticas y los estudiantes han sido priorizados desde el el Hospital Universitario Méderi. “Junto con ella se vacunaron 98 estudiantes de estos semestres que se priorizaron el 15 de abril desde la IPS donde están prestando las clínicas”, citó el diario al decano.

