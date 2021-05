Miembros del Parido Liberal están en contra de la reforma a la salud

Foto de archivo. Los legisladores colombianos debaten un proyecto de ley de reforma tributaria en el edificio del congreso en Bogotá, Colombia, 18 de diciembre, 2018. REUTERS/Luisa González

El Partido Liberal ha sido una de las colectividades que ha manifestado estar en contra de la reforma tributaria, más no de la reforma a la salud. Pero la gran mayoría de sus representantes a la Cámara no están de acuerdo con esta modificación al sistema de salud colombiano, por lo que se unieron y actuaron en conjunto para pedir el archivo del proyecto que se discute en comisiones séptimas.

Por medio de un comunicado de prensa el Partido Liberal informó que una de las principales preocupaciones tienen con la nueva iniciativa es que se permita homologar el título de médico con la especialidad de médico familiar.

“Así mismo establecer que esta especialidad podrá realizarse de manera semipresencial desconociendo la garantía de la calidad, la autonomía universitaria y la exigencia académica en este nivel de formación”, aparece en el comunicado.

Por otro lado, esta colectividad menciona que con esta propuesta, según ellos, se crearía la regionalización del sistema de salud que, en su opinión, “fortalece a las EPS, quitándoles la competencia actual a los entes territoriales en temas de promoción y prevención, afecta a las Empresas Sociales del Estado (ESE), ya que busca regionalizar el aseguramiento y la prestación del servicio, dejando estas funciones en cabeza exclusiva de las EAPB”.

Otro de los puntos que alertan al partido es que con la implementación de la reforma, uno de los puntos que aparece en esta, es que se pretenda desaparecer los hospitales públicos por voluntad del gobernante de turno.

Además, sobre esto, también señalaron que se le daría facultades especial para cambiar las características de las ESE. Y, en el comunicado, insistieron en que con esto se ignoraría el valor social de los hospitales, pensándolo por un momento solo en términos económicos.

Otro de los puntos que critican los representantes liberales es que la iniciativa realmente no tiene el principal objetivo de mejorar las condiciones del talento humano en salud, porque “continúa permitiendo las contrataciones mediante OPS que desmejoran las condiciones de los trabajadores”.

El último ítem cuestionado por los rojos es que la reforma solo favorecería a las EPS, más no a la medicina en sí. Según el comunicado, para ellos, al permitirles a las entidades de salud otras funciones para actualizar programas educativos en medicina general, dejando de lado a las instituciones educativas superiores, y también permitiendo “la posición dominante en el mercado que abre la posibilidad del oligopolio de unas cuantas empresas”, estas terminarían centralizando la mayoría de los recursos de la salud.

“En resumen, el presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas dentro del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema, no solo en la inversión de los recursos, sino en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”, finaliza el documento.

SIGA LEYENDO