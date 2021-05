Bloqueos en el país tienen en riesgo la vida de pacientes con cáncer y fallas renales

Colombia vive fue paro nacional. Transportadores bloqueas vías en diferentes zonas del país. Imagen de referencia.

En entrevista con Blu Radio, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, señaló que apesar de apoyar las causas del paro, es imposible no estar del lado que los pacientes con cáncer cuando no han podido tener acceso a la salud en esta última semana, debido a que no han podido asistir a las quimioterapias por cuenta de los bloqueos viales que se presentan en el país en el marcho de las marchas.

De acuerdo con Silva, varios pacientes están en riesgo debido a la falta de sus tratamientos, agregó, “respetamos el derecho a la protesta, pero impedir que los ciudadanos accedan a un derecho como es la salud, pacientes con diálisis no pueden acudir para continuar su tratamiento, las quimioterapias están suspendidas”, no puede ser apoyado por el movimiento.

Desde su cuenta de Twiter, Pacientes Colombia, hace algunas horas, emitió un mensaje en el que solicita la apertura de un corredor humanitario por el derecho a la salud, a la vida, a la atención con oportunidad con continuidad.

@Pacientesco

Según el vocero, en entrevista con la emisora, perder una cita para las quimioterapias trae consecuencias devastadoras, pues se ve el riesgo de metástasis. Esta difícil situación se vive en la ciudad de Cali, en donde los bloqueos y el miedo han impedido que los pacientes asistan a los vitales tratamientos.

“Es perverso, se atenta contra el derecho a la vida cuando las ambulancias no pueden llevar a los pacientes a los hospitales, tenemos que delimitar qué es protesta social”, enfatizó Silva a Blu Radio.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial también realizó un llamado ante difícil situación, por lo que pidió a los integrantes de los paros y bloqueos en las vías tomar en consideración la apertura de un corredor humanitario con el fin de poder cumplir con las necesidades y atender a los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), puesto que es fundamental brindar todos los insumos vitales a los centros médicos y/o a nivel domiciliario, donde se entregan los líquidos e insumos para realizar la diálisis peritoneal.

Cesar Restrepo Valencia, presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, le indicó a la revista SEMANA: “La gravedad en la interrupción de las terapias para pacientes con diálisis puede colocar en riesgo a los pacientes que sufren esta enfermedad, ya que al no suplir las funciones de sus riñones pueden fallecer en un periodo corto de tiempo”, por lo que agregó que es importante la movilidad de estos pacientes para recibir los cuidados pertinentes.

Asimismo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) indicó a través de un comunicado de prensa que desde los hospitales y clínicas del país reconocen el derecho constitucional de los ciudadanos a la protesta pública de forma pacífica, pero solicitaron tener paso del personal y de los insumos necesarios para atender a los pacientes que aún están luchando por sus vidas tras resultar contagiados en la tercer ola de la covid-19.

Se espera que próximamente llegue insumos médicos de las 111 toneladas que estaban represados en carretera en el Valle del Cauca y 530 en los centros de distribución en Cali, tras la apertura del corredor humanitario que logró abrirse para abastecer la capital vallecaucana luego de los acuerdos entre la población civil y la iglesia católica.

SEGUIR LEYENDO