Médicos afectados por las protestas en Cali: “El personal de salud no da más”

Unidad de cuidados intensivos de la Clínica Nueva, Cali.(Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr/Archivo

Este miércoles en Cali se reportaron nuevos bloqueos en medio del octavo día de protestas del paro nacional. Varias vías de la capital del Valle del Cauca fueron obstruidas con escombros y pequeñas barricadas en medio de las secuelas que dejaron los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en la noche del martes 4 de mayo. Dicho panorama ha impedido el paso de todo tipo de suministros vitales para los centros hospitalarios:

“Queremos que se encuentren soluciones para que lleguen los alimentos, para que llegue el oxígeno, para que llegue la provisión que mantenga la potabilización de agua, para que llegue el combustible, para que llegue la dignidad y la vida de todos. No podemos posibilitar que nuestros niños pasen hambre, que nuestros abuelos pasen hambre, que nuestra sociedad siga en esta infamia.”, indicó Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, en diálogo con el diario El País.

En medio de este panorama, el médico cirujano e influenciador, Alberto Negrete, habló en un video publicado en su cuenta de Instagram sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud, especialmente en Cali, luego de los bloqueos y actos violentos que ya cumplen más de una semana y que, según él, los afectó “de manera desproporcionada”:

“Los que me siguen saben que apoyé que se saliera a marchar pacíficamente y empecé a hablar hasta que la violencia nos afectó de manera desproporcionada. El personal de salud no da más. Se han tenido que doblar en los trabajos porque debido a los bloqueos no han podido llegar sus reemplazos y así llegaran no se pueden devolver a sus casas con sus familias”, explicó.

El médico e influenciador, Alberto Negrete, reflexionó sobre la crisis hospitalaria en Cali. Instagram @doctor.negrete

Seguido de esto, explicó la falta de recursos con la que actualmente se encuentran muchos centros hospitalarios de la capital vallecaucana: “Los pacientes diabéticos se están quedando sin insulina. Los pacientes con cáncer no han podido seguir su quimioterapia. Nos estamos quedando sin alimentos en los centros de salud, los enfermos no tienen qué comer. El personal de salud no tiene qué comer. El programa de vacunación tuvo que cerrarse en pleno pico. Y los especialistas y los cirujanos no pueden llegar a atender urgencias vitales”.

“Pedimos, por favor, que nos dejen trabajar. No más violencia, no más bloqueos. La salud es un derecho de todos y para todos. Déjennos trabajar”, fue su reflexión en el cierre del video.

LUZ VERDE PARA EL CORREDOR HUMANITARIO:

El pasado martes, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, daba cuenta, además, de la falta de oxígeno los centros de salud: “Ya hay varios hospitales en problemas. Hasta hoy el Hospital Departamental tiene oxígeno, hasta hoy Imbanaco tiene oxígeno. No tenemos medicamentos en varios hospitales del Valle del Cauca, están siendo vandalizadas las ambulancias”.

Sin embargo, tras ocho días de bloqueos y movilizaciones, este miércoles fue habilitado un corredor humanitario con el fin de que pudiesen ser transportados, por ejemplo, las cargas de alimentos y cárnicos desde el Centro de Abastecimiento del Valle del Cauca (Cavasa) hasta Cali. Dicho acto fue aplaudido entre los comerciantes de la ciudad:

“Agradezco a todos los que intercedieron por nosotros para poder abrir hoy [miércoles] este corredor humanitario y sacar la comida que tenemos represada en Cavasa. Gracias a esto, se beneficia la población de Candelaria y los sectores aledaños”, manifestó Freddy Rodríguez al Diario de Occidente.

Vehículos transportadores de alimentos parten rumbo a Cali por los corredores humanitarios habilitados. Cortesía Gobernación del Valle.

Entretanto, el secretario de Movilidad del municipio de Candelaria, William Vallejo, reportó sobre el ingreso de algunos tanques de oxígeno, alimentos e insumos médicos a Cali por los corredores habilitados en el corregimiento de Juanchito y el sector Sameco: “Por aquí idealmente va a entrar toda la carga que estaba represada en Cavasa. Ellos han hecho unos acuerdos para poder llevar a cabo la distribución de los alimentos a las plazas de mercado”.

SEGUIR LEYENDO: