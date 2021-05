Las críticas que le llueven a Cuadrado en Italia: “Es un especialista en clavados”

Soccer Football - Serie A - Serie A - Udinese v Juventus - Dacia Arena, Udine, Italy - May 2, 2021 Udinese's Tolgay Arslan in action with Juventus' Juan Cuadrado REUTERS/Alessandro Garofalo

La Juventus de Juan Guillermo Cuadrado visitó el pasado domingo en el Dacia Arena al Udinese por la fecha 43 de la Serie A de Italia y consiguió una sufrida victoria 2-1 con dos goles de Cristiano Ronaldo sobre la hora: el primero de penal al minuto 83’, con polémica incluida, y el segundo al 89’.

Con los tres puntos en la bolsa, la ‘Vecchia Signora pudo mantener su tercer puesto en el campeonato, sin embargo, ha recibido muchas críticas por parte de los aficionados y la prensa local por el discreto nivel mostrado y lo cual lo llevó a ser desbancado por el Inter de Milán tras nueve títulos de liga consecutivos (2012-2020).

Y es que, justamente, Cuadrado fue protagonista en el citado compromiso, ya que, pasados los ochenta minutos, se le pitó una falta al borde del área grande: Cristiano cobraría el tiro libre y luego se pitaría penalti por una mano del argentino Rodrigo de Paul. Esa acción significaría el 1-1 parcial. Esta situación desató el enojo de uno de los directivos del Udinese, quien tildó al defensor colombiano de ‘clavadista’:

“En cuanto al tiro libre, no lo entiendo. Si alguien llega primero a la pelota, significa que no se le ha cometido una falta. Jens Stryger Larsen no toca al oponente. Cuadrado es un especialista en clavados: llega primero a la pelota y cuando se da cuenta de que el oponente puede quitarle la pelota, se zambulle”, afirmó el director deportivo del equipo, Pierpaolo Marino, en diálogo con Udinese Tonight.

LA TEMPORADA DE CUADRADO:

En medio de las críticas, en esta temporada Cuadrado ha sido uno de los mejores jugadores de la Juventus junto con Cristiano Ronaldo, y sus números así lo avalan. La llega de Andrea Pirlo a la dirección técnico confirmó que el colombiano es vital dentro del esquema ofensivo de la ‘Juve’: en la actual campaña de la Serie A ha disputado un total de 26 partidos, 23 de ellos como titular.

En cuanto a goles, su producción se queda en blanco, siendo hasta el momento, su temporada más floja en este aspecto. No obstante, el verdadero ítem donde destaca es en las asistencias: actualmente, en la Liga italiana, cuenta con 10 pases gol, siendo uno de los jugadores con mejor registro junto con el ucraniano Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Romelu Lukaku (Inter de Milán), quienes tiene la misma cantidad. Sin embargo, el futbolista nacional se impone al haber disputado menos partidos.

Soccer Football - Serie A - Fiorentina v Juventus - Stadio Artemio Franchi, Florence, Italy - April 25, 2021 Juventus' Alvaro Morata celebrates scoring their first goal with Juan Cuadrado and Dejan Kulusevski REUTERS/Alberto Lingria

En cuanto a la UEFA Champions League, el nacido en Necoclí, Antioquia, suma seis asistencias más y, pese a que la ‘Vecchia Signora’ fue eliminada en los octavos de final, este todavía sigue siendo el máximo asistidor de la competencia: su perseguidor, y quien lo podría superar, es el belga Kevin De Bruyne, quien tiene cuatro, y el cual disputará la final de esta edición con el Manchester City frente al Chelsea.

Pero además Juan Guillermo superó otros dos récords en la esta campaña: el primero, el 22 de abril, refiere a que superó las 16 asistencias en todas las competencias y se convirtió en el jugador con más pases gol en los últimos diez años en la ‘Vecchia Signora’, superando así el registro que tenía el francés Paul Pogba, quien se reportó con 15 (13 en Serie A) en la temporada 2015/16.

Y el segundo corresponde a que ya acumula un total de 54 asistencias desde que llegó a Juventus en 2015, y con ello, superó a Zinedine Zidane como cuarto máximo asistidor en la historia del club; ahora va la caza de Roberto Baggio, quien cuenta con 56.

