“La mujer a veces tiene más dificultad en el medio artístico”, Fanny Lu habla de feminismo y cuenta si ha sido abusada

La cantante colombiana Fanny Lu. EFE/ ImagineIt Media PR

La cantante caleña Fanny Lucía Martínez Buenaventura, más conocida por su nombre artístico Fanny Lu, se destapó y reveló varios momentos de su vida, si ha sido acosada en el medio en el que trabaja y si ser mujer fue una dificultad en su familia.

En diálogo con el portal Pulzo, la intérprete aseguró que desde su infancia, su madre le inculcó un tipo de empoderamiento que le ha impedido sentirse vulnerable en la sociedad. Sin embargo, reconoció que una de las dificultades de las féminas es luchar contra el término debilidad y los estereotipos que se tienen sobre las mujeres.

“Mi mamá nos dio siempre esa certeza de lo que somos. Del amor propio, su inmenso amor nos enseñó a amarnos de la misma manera y su gran convicción a mostrar las capacidades. Ella siempre me decía ‘júrame que lo vas a hacer porque todo lo que te propongas a hacer lo puedes lograr’”, expresó Fanny Lu al medio.

Más adelante, la también exjurado de ‘La Voz Kids’, dijo que su madre la impulsó a seguir todos los sueños y metas propuestas porque “nunca nos vio limitadas, siempre los sueños fueron una manera de su forma de educar y así crío yo a mis hijos. Esa noción de que eres frágil y si eres sensible, pero la sensibilidad no es debilidad”, mencionó la cantante.

Fanny Lu, quien además es embajadora de buena voluntad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que en su paso por esa institución ha trabajado por la igualdad de género y sigue alzando la voz para que se reivindique el rol de la mujer en la sociedad.

“Ese tema de la equidad de género que es un tema muy mío y es un tema al que hago mucha referencia en mi calidad de embajadora, lo estamos tratando es de comprobar que somos tan capaces como los hombres”, expresó.

Cuando Pulzo le preguntó si se había sentido vulnerada en alguno de los espacios artísticos en los que ha trabajado, la caleña dijo que por el momento no ha tenido que enfrentarse a ese tipo de situaciones porque siempre ha estado relacionada con ‘buenas personas’.

“Nunca me he sentido vulnerada. A lo largo de la vida nunca he estado expuesta a situaciones ni siquiera en el arte, que a veces dicen que te proponen cosas para salir, nunca. Dios me ha protegido de eso, he tenido la sensibilidad de escoger a la gente bien”, mencionó.

Por otro lado, también habló sobre las dificultades que sus colegas mujeres tienen para posicionarse en la música: “La mujer a veces tiene más dificultad en el medio artístico como artista, como cantante, hay un espacio más grande para los hombres”, dijo la famosa cantante colombiana, quien, además, reconoció que ese panorama ha cambiando para el género masculino gracias a la solidaridad entre una mujer y otra.

“Se ha ido cambiando ese balance con los años y soy feliz de presenciarlos y vivirlo porque si bien las mujeres hemos luchado por nuestros espacios y cada vez los logramos más, han sido más difíciles, sobre todo porque la mujer fan es divina, entonces me han apoyado mucho. La que realmente es fan es mujer porque son más entregadas”, expresó.

Agregó, también, que por lo general los hombres reciben más apoyo porque las mujeres “se enamoran de los galanes”, pero que todo eso ha cambiado y hay más otredad actualmente en el gremio musical y artístico.