Decretan alerta roja hospitalaria en Arauca

Simultáneamente a los problemas sociales que vive el país durante este inicio de mes, la pandemia del covid-19 sigue vigente. Este 6 de mayo, la Gobernación de Arauca declaró alerta roja hospitalaria en ese departamento, argumentando que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están al 100 por ciento. Con el pronunciamiento, se implementarán medidas más estrictas en el territorio.

“Once semanas después del inicio del tercer pico de contagio, nos encontramos con una ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos al 100 por ciento, por eso desde el Hospital San Vicente de Arauca se decretó la Alerta Roja Hospitalaria”, informó la Gobernación de Arauca en sus redes sociales.

Según información oficial, en el Hospital San Vicente de Arauca, que es el principal del departamento, actualmente hay 16 pacientes, adultos, en la UCI covid y algunos de ellos están usando soporte de ventilador mecánico y otros cánula de alto flujo. Así mismo, en cuanto a pacientes no adultos, hay cuatro con soporte de ventilación.

También se informó que cinco adultos y cuatro menores están en el pabellón de cuidados intermedios de coronavirus.

Las directivas del hospital aseguran que la situación es crítica, pues además de que no hay camas disponibles en UCI, también hay un déficit de insumos. Incluso, con este panorama, se presume que el personal médico y asistencial tendrá que doblar turnos para atender a todos los pacientes, sin importar su patología, así como menos disponibilidad de camas para los pacientes

“Nos faltan sedantes, eso dificulta la adecuación de los pacientes a los ventiladores, y están presentando complicaciones médicas por falta de los insumos necesarios. El oxígeno, por ejemplo, hace una semana llenamos el tanque, pero ya se ha usado un 60 por ciento a esta fecha, y los pacientes nuevos están llegando en condiciones respiratorias muy críticas por el coronavirus”, expuso Olga Lucía Guapacha, directora del Hospital San Vicente.

La situación es crítica, sobre todo en cuanto al oxígeno. Según la última declaración de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), entregada el 5 de mayo, no se han podido entregar con rapidez cilindros y concentradores de oxígeno por vía terrestre debido a los bloqueos que se han presentado en el país por el paro nacional.

Este 6 de mayo se informó que en el país hay 17 corredores humanitarios para que puedan pasar los insumos médicos y alimentos en medio del paro y así no afectar a la población. La esperanza es que este hecho ayude aliviar la crisis.

Mientras a los centros de salud del país, puntualmente de Arauca, llegan los insumos médicos necesarios, las autoridades exigen le hicieron un pedido especial a la población para evitar que aumenten los casos de coronavirus. Las directivas del Hospital San Vicente de Arauca reiteran que cumplir con las medidas de autocuidado es el mejor acto de responsabilidad que se puede practicar.

“Nos estamos reuniendo con la Unidad de Salud, y las autoridades competentes, a ver qué soluciones se pueden aplicar a esta problemática. Por ahora, ayudaría mucho que la comunidad se mantenga en sus casas por prevención, no salgan a menos que sea estrictamente necesario; lávense las manos frecuentemente, no estén en aglomeraciones, usen el tapabocas. Estamos viendo a la gente en la calle sin esa protección y no toman conciencia de lo importante que es para su salud”, finalizó Guapacha.

Además de estos lineamientos, desde la Gobernación departamental también se llegó a la conclusión de implementar un toque de queda nocturno, que va todos los días desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día. Así mismo, el ingreso a establecimientos públicos se regulará con pico y cédula y el pico y género.

