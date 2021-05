A la espera de un acuerdo entre los ponentes se encuentra la Reforma a la Salud

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El Paro Nacional comenzó el 28 de abril en el país y fue convocado por diferentes sectores que se encuentran en desacuerdo con algunas políticas que el Gobierno Nacional a sugerido para afrontar la crisis fiscal y sanitaria, que esta pasando el país y que se agudizo con la llegada del coronavirus.

El fin de semana el presidente Iván Duque, aseguró que la Reforma tributaría que fue una de las más criticadas sería retirada del congreso y modificada conforme se concretará con partidos políticos, movimientos, gremios y sociedad civil. Sin embargo, esto no paro la protesta pues aún hay informidades que no son negociables para muchos de los manifestantes, entre esas se encuentra la reforma a la salud.

El proyecto fue radicado desde el primer día de la actual legislatura. Sin embargo, hasta el momento no ha avanzado por cuenta de 300 proposiciones desde todos los sectores. Mientras no se logre un consenso de los congresistas no habrá ninguna ponencia (y se necesitan cuatro debates para ser aprobada).

De acuerdo con El Tiempo, el ministro de salud Fernando Ruiz, señaló que en este proyecto de ley se han recogido sugerencias, anotaciones e intervenciones surgidas en audiencias de consulta en cada una de las instancias del sistema sanitario. Y además de componentes que tienen que ver con la gestión integral del riesgo en salud, la territorialización y la forma como se prestan los servicios.

Pese a las declaraciones del funcionario y teniendo en cuenta que el sector salud salió a manifestarse en contra de dicha reforma, de acuerdo con Caracol Radio, el martes 4 de mayo, la mesa directiva de las comisiones séptimas del Senado y la Cámara se reunieron para hablar del futuro de la reforma y llegaron a la conclusión de que convocarán a unos foros con sectores interesados antes de dar el primer debate. Esto quiere decir, que la propuesta de la bancada de Cambio Radical, seguirá en pie a pesar de la inconformidad manifestada con la ciudanía, pues argumentan que contiene varios elementos que mejorarán la atención de los pacientes.

Los ponentes “desean convocar a unos foros la próxima semana, me están pidiendo que lo hagamos de forma conjunta, para dar a conocer el texto con todas las agremiaciones, escuchando a los diferentes sectores”, expresó el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Juan Diego Echavarria, luego de la reunión.

Sin embargo, en las últimos horas RCN Radio dio a conocer que al parecer la presión de la ciudadanía ha hecho que algunos sectores al interior del congreso hayan manifestado retirar su apoyo. Por ejemplo, el partido Liberal y el partido de la U están examinando integralmente el texto de la reforma a la salud y podrían tomar la decisión, por mayoría, de no apoyarla.

A esto se suma que, tal como lo reveló El Tiempo, el nuevo Ministerio de Hacienda envió un concepto al Congreso sobre este proyecto en el que hace varios reparos desde el punto de vista presupuestal.

El retiro del proyecto puede llegar a ser algo complejo, y por ahora la única salida será la votación a favor o en contra. En caso de que se quiera dar de baja se necesita la carta de los más de 80 congresistas que firmaron el proyecto como coautores.





