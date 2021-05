Confirmado: estos son los seis colombianos que estarán en el Giro de Italia

Egan Bernal encabeza la lista de colombianos que estarán en el Giro de Italia 2021. REUTERS/Stephane Mahe/Pool

El cartel ya está listo, y los ciclistas, también. El Giro de Italia 2021, la primera ‘Gran Vuelta’ de la temporada, dará inicio el sábado 8 de mayo con una contrarreloj individual de 8.6 kilómetros en Turín, y finalizará el próximo 30 del mismo mes en Milán. Con ello, serán en total seis ciclistas colombianos que dirán ‘presente’ en la ‘Corsa Rosa’.

1. EGAN BERNAL:

El zipaquireño debutará en el Giro de Italia como líder del equipo INEOS Grenadiers y con la necesidad de ser uno de los candidatos a la clasificación general. Sin embargo, el campeón del Tour 2019 no se metió presión en la previa y aclaró, en diálogo con La Gazzetta dello Sport, que la disputa del título dependerá de su estado físico: “Todo dependerá de cómo responda mi espalda. Si todo va bien, me centraré en la clasificación general y la lucha por la ‘Maglia Rosa’ en Milán. Veremos día a día porque hace dos meses que no corro. Es inútil hacer falsas promesas

Lo cierto es que Egan, durante el proceso de recuperación de los dolores en la espalda, centró su preparación en Italia. Aunque primero probó en Francia, donde participó en la Estrella de Bessèges, primera carrera tras su abandono en el Tour 2020: allí fue 64º en la general. Tras esto compitió en el Tour de la Provence, finalizando tercero solo por detrás de su compatriota Iván Sosa, campeón, y Julian Alaphilippe. Ya en Italia tuvo un apretado mes de marzo: participó en el Trofeo Laigueglia (2º), la Strade Bianche (3º) y la Tirreno-Adriatico, donde fue cuarto.

2. DANIEL MARTÍNEZ:

‘Dani’ se estrenará en el Giro, en principio, como uno de los gregarios de lujo de Egan en el INEOS, además, disputará también su primera ‘Gran Vuelta’ tras fichar por la escuadra británica a partir de esta temporada.

En el 2021, Martínez no ha disputado muchas carreras producto de la caída en la última etapa del Tour de los Emiratos Arabes: un enredo en el pelotón principal ocasionó la caída del colombiano Brandon Rivera y Martínez que tuvo abandonar la competencia por un dolor en la rodilla. A partir de ese momento, el de Soacha, Cundinamarca, disputó una competencia más: el Tour de los Alpes, en la tercera semana de abril, donde terminó 13º en la clasificación general.

Top 10 para Daniel Felipe Martínez en la segunda etapa del Tour de los Emiratos. Vía: UAE Tour

3. FERNANDO GAVIRIA:

En el Giro, Gaviria, del equipo Emirates, intentará encontrar una vez más su estado óptimo de competencia, y con ello, su primera victoria de etapa este año. El antioqueño ha corrido en seis oportunidades en el 2021, sin embargo, su mejor resultado fue en la primera etapa de la Tirreno-Adriatico, donde terminó tercero.

La última vez que Fernando obtuvo un triunfo fue en el Giro della Toscana, el pasado 16 de septiembre. En esa oportunidad ganó la carrera, imponiéndose ante el australiano Robert Stannard y el británico Ethan Hayter.

Recordemos que el embalador colombiano ha conseguido cuatro victorias de etapa en el Giro, todas en la edición 2017, cuando obtuviera las fracciones tres, cinco, doce y trece. Además es el segundo colombiano con más victorias profesionales en la historia del ciclismo colombiano: tiene 46, apenas superado por Nairo Quintanta, que tiene 47.

El ciclista colombiano Fernando Gaviria. Foto: Colprensa

4. HAROLD TEJADA:

El ciclista del Astana es otro de los debutantes en el Giro, y sumará su segunda participación en ‘Grandes Vueltas’ tras estar presente en el último Tour de Francia. En general el rendimiento de Tejada en esta temporada ha sido positivo, destacando su resultado en el Tour de los Alpes Marítimos, donde culminó 18º en la general.

5. EINER RUBIO:

Rubio se encontrará ante su segunda ‘Gran Vuelta’ con el Movistar Team y, justamente, su segunda en el Giro de Italia. En la edición 2020 de la ‘Corsa Rosa’, el boyacense fue décimo en la clasificación de la montaña y 17º en la de los jóvenes. Las carreras que Rubio disputó este año fueron la Coppi e Bartali, la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Asturias, en la que terminó quinto en la general.

6. JUAN SEBASTIÁN MOLANO:

Molano, también del Team Emirates, cierra la lista de los colombianos participantes. El embalador participará, al igual que Gaviria, por tercera ocasión seguida en el Giro de Italia, y será pieza clave en los finales de etapa, bien sea para ayudar a su compatriota, o para disputar la victoria en alguna de las jornadas.

