Comandante de Policía desmintió que los uniformados que atienden protestas estén desarmados

Una polémica se ha despertado en torno a la Policía nacional durante las manifestaciones por el paro nacional que vive el país desde el pasado 28 de abril. El martes comenzó a circular una versión de que los uniformados que atendían las emergencias en estaciones y CAI de la Policía eran enviados sin ningún tipo de armamento, por lo que se veían vulnerables ante las agresiones de algunos vándalos.

LA POLÉMICA:

Estos hechos se conocieron a través de unos audios conocidos por la Revista SEMANA, en los cuales algunos uniformados argumentaban que los “señores oficiales” no estaban haciendo nada durante las protestas: “Ellos [los superiores] no están viviendo la situación, a ellos no los están agrediendo. Es muy fácil decir detrás de un radio ‘resistan’, cuando no es a usted [a quien] le están dando más de 200 personas.

Además, también se conoció que los Policías estarían siendo enviados por estos superiores a atender los distintos puntos de emergencia sin armamento: “Estamos desarmados acá, porque la orden fue que viniéramos sin armamento. ¿Y entonces? [...] Van a matar a los compañeros, saquen el Esmad [...] Van a matar los policías y ahí sí nadie manda.

A propósito de estas versiones, el brigadier general Eliecer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, desmintió en la tarde de este martes que las unidades policiales estuvieran desarmadas en las protestas, pues, quienes atienden estos casos de convivencia y seguridad, portan “armamento de dotación” en caso de necesitarlo contra la delincuencia:

“Se dice que los miembros de la Policía nacional no pueden tener armamento. Quisiera aclarar lo siguiente: personal del modelo que se encuentre laborando en el servicio de policía atendiendo casos de convivencia y seguridad portarán su armamento de dotación para que puedan realizar sus actividades contra la delincuencia en diferentes procedimientos. Eso sí, dando la instrucción correspondiente para el uso adecuado de las mismas y no afectar a los manifestantes que se encuentren ejerciendo el derecho a la protesta”, precisó el brigadier general Camacho en un video conocido por el citado medio.

Por otro lado, el comandante de Policía hizo una precisión: los miembros del Esmad y demás cuerpos de Policía que acompañen las manifestaciones no tendrán armamento de dotación, sino otros elementos menos menos letales en caso de que se presenten hechos de vandalismo:

“Toda la Policía va a estar el día de hoy acompañando a los ciudadanos, pero asimismo los miembros de la Policía nacional tengan la tranquilidad de que hay componentes lo suficientemente robustos para llegar rápidamente en caso de que el personal de los CAI, las estaciones y las unidades de vigilancia sean atacados”, concluyó.

CÓMO AVANZAN LAS MARCHAS ESTE 5 DE MAYO:

Este miércoles algunos voceros del paro aseguraron que, pese al retiro de la reforma tributaria y la renuncia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, todavía quedan varios puntos que requieren atención por parte del Estado, y por lo tanto, ya se presentan movilizaciones en Bogotá y Medellín, por ejemplo.

A través de un comunicado, el Comité Nacional del Paro expuso algunas de las exigencias en esta nueva jornada de protestas: (1) Garantías constitucionales a la movilización y las protestas, (2) desmilitarización de las ciudades, (3) cese de las masacres y castigos a los responsables, (4) desmonte del ESMAD, (5) retiro del Proyecto de Ley 010 de salud y (6) el Fortalecimiento de una masiva vacunación, entre otros.

“Claro que estamos dispuestos al diálogo, pero al diálogo y a la concertación que realmente se le busque soluciones a cada una de las problemáticas y lo que nosotros venimos planteando pero no puede ser igual que en el 2019, donde simplemente el Gobierno nacional dijo que diálogo pero no hubo nada de concertación”, precisó Nelson Alarcón, presidente de Fecode.

