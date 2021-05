Cali: en Puerto Resistencia dejaron un carro con gasolina regada, Alcaldía dice que no hay riesgo

Sector de Puerto Rellena (Puerto Resistencia) en Cali

Hacia las 7:00 p.m. en Puerto Resistencia, una de las zonas más importantes del actual paro nacional que se lleva a cabo en Cali, se presentó una denuncia de un carro dejado en una vía cercana al puesto donde se refugian al menos más de 80 personas. Se conoció que este carro tenía gasolina regada y le habrían prendido fuego, lo que algunos calificaron como un ataque.

El automóvil de placa pública SXJ039 fue dejado sobre la calle 27, cerca a Puerto Rellena y entre las denuncias que hay en redes sociales, en uno de los videos se ve a los manifestantes revisando el carro y denunciando que el hombre que lo dejó dijo “si quieren préndanlo”. Al lugar llegó la subsecretaria de Derechos Humanos y Construcción de Paz, Nathaly González a revisar el hecho.

Reporte de carro abandonado en Puerto Resistencia, Cali

La funcionaria calificó el hecho como “provocador” contra la población que se encuentra en Puerto Resistencia, donde, afirma, habitan familias enteras y jóvenes. “Unas personas, que no conocemos su identidad y que no hacen parte de las personas de la movilización, dejaron este carro, es un carro publico e indagamos si es hurtado o no. Una vez los ocupantes del carro se bajaron, le prendieron fuego, el carro tiene gasolina por dentro regada”, señaló.

El cabo Marco Gómez, coordinador de centro de operaciones de Bomberos Cali informó que sí se prendió fuego afuera del carro, pero que no llegó hasta el automovil y agregó que las llamas fueron apagadas con extintor.

González denunció que este hecho busca generar caos social y eximió de culpas a los jóvenes de Puerto Resistencia. “Están todos los establecimientos abiertos, no hay saqueos, las personas están encontrándose en torno a la cultura, a la danza”. La funcionaria le pidió al o la propietaria del carro que dé información para que ellos, en representación de la Alcaldía de Cali, adelanten la entrega.

“[El carro] está bien, en perfecto estado. Los mismos jóvenes de aquí lo están cuidando y vamos a proceder a ver qué nos indican desde [la Secretaría de] Seguridad y Justicia, para saber qué hacemos con él”.

Alcaldía de Cali informa lo sucedido con carro abandonado en Puerto Resistencia

A través de las denuncias, se pudo identificar que el carro sí fue hurtado y que la empresa a la que está afiliado adelanta las labores para reclamarlo a través de la aseguradora. Hasta el cierre de esta nota el carro todavía seguía parqueadero en la calle 26 con carrera 42.

Denuncias de caída de internet

Por séptima noche consecutiva se presentaron hechos violentos tras fuertes encuentros de la Policía Nacional y la población civil, esta vez, de nuevo, en el barrio Siloé, al oeste de la ciudad. Sin embargo, esta vez las denuncias por video o fotos no habrían llegado a causa de una presunta interrupción en las comunicaciones y en la red de internet de la zona.

Algunos usuarios dijeron que no podían compartir videos en esa red social y que tampoco se permitía el envío por WhatsApp, lo que llevó a algunos a denunciarlo a través de plataformas como Instagram donde dicen que les “están cortando la señal”, de hecho, por estos mensajes, el Twitter de Anonymous, quienes se atribuyeron los ataques cibernéticos a entidades del Estado este martes, reportaron que tanto las líneas de teléfono y las de internet de Cali presentaron un “corte de la señal”, siendo Siloé el sector más afectado.

“Anonymous confirma que del corte de la señal (internet y celular) presentado en la ciudad de Cali, Siloé es el más afectado, en el momento hay un 42% de cobertura a través de toda la ciudad”.

SIGA LEYENDO