“A nosotros también nos duele pegarles”: agente del Esmad saca bandera blanca en Facatativá

Capturas video.

Durante los últimos siete días el país ha estado inmerso en unas jornadas de protestas en todo el país en contra de la reforma tributaria, la cual ya fue retirada por el Gobierno nacional; sin embargo, las movilizaciones continúan en las principales ciudades del país.

En medio de las marchas, los colombianos también han sido testigos de lamentables momentos violentos entre los manifestantes y la fuerza pública, hechos que han dejado, hasta ahora, 19 muertos en todo el territorio nacional y 87 desaparecidos, según el más reciente reporte de la Defensoría.

Entre los muchos videos que circulan en las redes sociales, los colombianos denuncian abuso de la fuerza por parte de los uniformados contra los manifestantes y también agresiones por parte de estos últimos contra las autoridades.

Sin embargo, en las últimas horas, un video de un agente del Esmad en medio de un grupo de manifestantes pidiendo un alto a la violencia se está haciendo viral. La situación, habría sucedido durante las últimas manifestaciones en las afueras de Bogotá.

Según el perfil El Nuevo Día de Ibagué en Instagram, donde se compartió el video, el agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios se encontraba en el barrio Cartagenita, en Facatativá, municipio de Cundinamarca y que hace parte del área metropolitana de Bogotá. El uniformado se encontraba en el lugar atendiendo las labores que las autoridades realizan durante las protestas para evitar los disturbios.

Para sorpresa de muchos, cuando se empezaba a presentar un ambiente tenso entre los manifestantes y las autoridades, este uniformado ingresó dentro del grupo de manifestantes para pedir un poco de paz, fue grabado y apoyado por varios manifestantes.

“A nosotros también nos duele pegarles, a mí ya me duelen los pies porque esta armadura me queda pequeña. Pero yo ya no quiero más, ya no más, no nos peguemos más”, dijo el uniformado mientras algunos manifestantes pedían silencio de todos los demás para poder escucharlo.

Agente del Esmad pide a manifestantes que no se golpeen más

Al ver que varios manifestantes estaban escuchando sus palabras y coincidían con él en que no querían más violencia, el uniformado se atrevió a lanzar un propuesta a todos los presentes. “Demos un ejemplo al país de lo que Cartagenita, Facatativá, puede hacer”, sentenció el agente del Esmad entre los gritos de apoyo de varios manifestantes.

Entonces uno de los manifestantes le dijo al agente que el ejemplo para el resto del país era que ellos, los uniformados, se quedaran en la marcha y se movilizaran por las calles junto a los habitantes, puesto que ellos estaban protestando pacíficamente. Varios de los presentes manifestaron su apoyo a la protesta y le pidieron a los demás uniformados que los acompañaran en la marcha.

El uniformado estuvo de acuerdo y sacó un pañuelo blanco de su bolsillo, acto que le trajo muchos más aplausos y celebraciones por parte de los manifestantes. Aunque entonces el uniformado sugirió seguir con las movilizaciones, pero al borde de las vías, para no frenar le paso de vehículos, propuesta que no fue bien tomada por la población, quienes le aseguraron que así no era posible manifestarse y llamar la atención.

Sin embargo, varios manifestantes aceptaron la propuesta del agente del Esmad y se fueron a los andenes, mientras llegaban los demás uniformados con sus pañuelos blancos para entonar, junto a los manifestantes, el himno de Colombia. Luego los uniformados harían parte de unas significativas imágenes que se viralizan en redes sociales, donde se les ve marchar juntos a los habitantes de Cartagenita, Facatativá.

Agentes del Esmad marchan con manifestantes de Facatativá

Las imágenes compartidas generan varias reacciones de apoyo en las redes sociales, pues los usuarios aseguran que esta es la manera en la que las marchas se deben dar. “Ojalá todos siguieran su ejemplo siempre con diálogo y acuerdos”, “Los buenos somos más”, “Hombre valiente y sensato”, aseguran algunos en los comentarios de la publicación.

SEGUIR LEYENDO: