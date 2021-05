Wilfran Castillo y Jessi Uribe aseguran que se arrepienten de haber votado por Iván Duque

Jessi Uribe y Wilfran Castillo. Fotos de redes sociales.

Colombia completa seis días de paro nacional, a pesar de que el Gobierno nacional retiró la reforma tributaria, principal tema de las manifestaciones, en gran parte del territorio nacional se mantienen los bloqueos y los enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades. Las redes sociales se han convertido en la ventana de la situación por medio de la cual muchos famosos comparten información a autoridades internacionales.

Precisamente también ha tomado mucho revuelo en redes sociales la solicitud de los usuarios a los famosos colombianos para que se manifiesten al respecto condenando a aquellos que parecen alejados de la realidad. Sin embargo, hay otros artistas que también están en la mira de los colombianos que se manifiestan y son aquellos que abiertamente, en el 2018, manifestaron votar por el entonces candidato presidencial Iván Duque.

Es el caso de los cantantes Wilfran Castillo y Jessi Uribe, quienes en las últimas horas sorprendieron enviando un mensaje de inconformismo con el Presidente que ellos mismos eligieron.

El primero fue el cantante vallenato Wilfran Castillo, quien desde el inicio de las protestas el pasado 28 de abril se pronunció a favor de las protestas y en contra de la reforma tributaria. En ese momento, el cantautor colombianos recibió comentarios de varios seguidores que le preguntaban por qué estaba en contra si él había votado por Duque en las pasadas elecciones y lo había hecho público.

Entonces, Castillo publicó una nueva imagen en la que señala que, efectivamente, él votó por Iván Duque hace tres años y que precisamente por eso es su responsabilidad reclamarle cuando comete un error y, además, aceptó que cometió un error al darle su voto al candidato del Centro Democrático.

“Lo siento, pero si la reforma tributaria afecta a más gente de la que beneficia, entonces debo manifestarme. Si voté por un presidente que está equivocado, con mayor razón debo demostrar mi desacuerdo porque cuando voté, me hice responsable como muchos de mi voto”, se lee en la imagen publicada por Castillo.

El artista oriundo de Valledupar agregó que, aunque es una figura pública, primero es un ciudadano colombiano. Con esto quiso decir que también se ve afectado por las propuestas que el Gobierno proponga, con las cuales no tiene por qué estar de acuerdo aunque haya votado por ellos.

Wilfran Castillo recibió mensajes de apoyo por su publicación y reacciones de otros artistas como el Mono Zabaleta y Rolando Ochoa, quienes aplaudieron sus palabras.

Sin embargo, la reacción que más sorprendió fue la del cantante de música popular Jessi Uribe, quien también votó por Iván Duque y es recordado por una entrevista que dio en ese entonces ala revista Semana, donde manifestó que no le gustaba ver noticias ni la política, pero que era afín al uribismo por la seguridad democrática, declaraciones que le costaron en los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Los seguidores de Jessi también le estaban solicitando que se manifestara, teniendo en cuenta que fue uno de los que apoyó al entonces candidato Iván Duque. Uribe apenas había publicado algunas historias señalando su inconformidad con la reforma tributaria, pero en las últimas horas compartió en su perfil la publicación de Castillo, señalando que está de acuerdo con él.

Sin embargo, en las últimas horas el artista eliminó dicha publicación e hizo una propia, en la que sí mencionada sus razones. “No soy de izquierda, no soy de derecha, no soy uribista, ni petrista, ni del duquismo. Si en algún momento opiné de política me arrepiento, soy cantante y debo llevar un mensaje con mi música”.

Agregó que no le importaba si le decían tibio, pues finalmente “soy colombiano, soy del pueblo y me suele la guerra”, luego el artista cambió su foto de perfil por una bandera de Colombia, como lo han hecho varios usuarios de las redes sociales.

