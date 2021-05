Imponente: Nicolás Mejía ascendió más de 120 posiciones en el ranking de la ATP

Nicolás Mejía, tenista colombiano. Foto: Cortesía Fedecoltenis.

El tenista colombiano, Nicolás Mejía, completó una semana de lujo en el circuito ATP luego de su destacada participación en los dos Challengers de Salinas, en Ecuador, que le bastaron para conseguir un imponente ascenso de 127 posiciones en el ranking oficial.

A partir de esta semana, Mejía amanecerá en la casilla 338° de la clasificación mundial, lo que lo consolida como la segunda mejor raqueta del país en la modalidad de sencillos, siendo superado por otro jugador que continúa una importante escalada de posiciones en el escalafón: Daniel Galán, actualmente 112°.

Mejía, integrante del equipo Colsanitas, se pronunció sobre este logro personal, y comentó que la expansión de la pandemia de la COVID-19 en el 2020, así como una lesión en el tobillo al cierre del año, frenó su avanzada en el circuito profesional al no permitirle hacer una buena pretemporada para los primeros torneos del 2021:

“Es el premio al trabajo hecho; lamentablemente tuve una extensa pausa el año pasado por la pandemia, pues casi no hubo torneos, finalizando 2020 me lesioné el tobillo, todos esos sucesos me frenaron un poco. No realicé una pretemporada como debía ser, y eso quedó en evidencia en los primeros torneos del año, donde no me fue muy bien; afortunadamente, hice unos ajustes en mi juego, cambié mi raqueta y todo esto ha influido positivamente en mi presente y en mi ranking ATP”, sostuvo el colombiano.

Posición de los jugadores y jugadoras colombianos en los rankings de la ATP y WTA respectivamente. Foto: Twitter @fedecoltenis.

LOS PASOS DE MEJÍA:

El ascenso en el escalafón de Mejía ocurre por su notable participación en el Challenger de Salinas, donde alcanzó sus primeros cuartos de final, semifinal y final en eventos Challengers. En la primera válida, el jugador de apenas 21 años alcanzó la gran final del evento, donde se vio las caras contra el chileno Nicolás Jarry, ex número 38 del mundo, y máximo candidato al título.

Dicho compromiso terminó 7-6 y 6-1 a favor del chileno. Mejía mostró un gran nivel sobretodo en el primer set, impulsado por la alta efectividad y puntos ganados con el primer servicio, que sirvieron para llevar la definición de esa primera manga al tie-break. Si bien el panorama no comenzó de manera alentadora, pues se vio abajo 1-6, supo salvar cinco puntos de set hasta perderlo por 8-7.

En la segunda manga, el colombiano intentó mantener la intensidad y el porcentaje de su primer servicio, no obstante, esto no fue suciente: Jarry aumentó la aceleración en sus golpes y así conseguir los dos quiebres que le entregaron el título.

Nicolás Mejía (centro a la derecha) luego del subcampeonato en el Challenger de Salinas I. Foto: Prensa Challenger Salinas.

Pese a esa primera derrota, ‘Nico’ se convirtió en el 15° colombiano en alcanzar una final de torneos Challenger y el segundo tras Alejandro Falla en lograrlo proveniente desde la ‘qualy’.

Ya en la segunda válida, el Challenger de Salinas II, el colombiano avanzó hasta las cuartos de final, y una vez más se encontraría con Jarry en lo que sería una revancha del primer torneo. Pero en esta oportunidad el rendimiento del ‘Austral’ fue mucho más alto y su posterior victoria fue inapelable: el compromiso finalizaría 6-1 y 6-2. “Creo que estuve mucho más preciso con las devoluciones y pude controlar el partido”, precisó el de Chile tras el encuentro.

¿QUÉ SIGUE EN EL CALENDARIO?

Luego de las desgastantes semanas en territorio chileno, Mejía hará una pausa en su calendario competitivo hasta la semana del 17 de mayo, cuando se dispute el M25 de Pensacola en Florida, Estados Unidos, sobre una superficie de polvo de ladrillo. Pero además, también tiene previsto disputar los Challengers de Little Rock y Orlando, también en suelo estadounidense, el 30 de mayo y el 7 de junio respectivamente.

