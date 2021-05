El exciclista Santiago Botero considera que el “Giro tiene las condiciones ideales para Egan Bernal”

Foto de archivo del ciclista Egan Bernal del equipo INEOS Grenadiers antes del inicio de una etapa del Tour de Francia. Sep 15, 2020. Pool via REUTERS/Marco Bertorello

El Giro de Italia 2021 se correrá desde este sábado 8 hasta el domingo 30 de mayo. La primera gran vuelta del año tendrá inicio en Turín y finalizará 3.474 kilómetros después en Milán. En esta participarán ocho ciclistas colombianos, con Egan Bernal como uno de los principales favoritos.

El exciclista antioqueño, Santiago Botero, quien h sido múltiple campeón y medallista con Colombia, analizó en el evento ‘Las Tres Grandes en Caracol TV’ el presente de Egan Bernal, quien llega con dudas tras las molestias en su espalda que lo hicieron abandonar el Tour de Francia 2020 y que aún lo aquejan. Desde la prensa italiana se ha puesto puso en duda su participación.

“Hay muchas dudas en cuanto a las circunstancias que acompañan hoy en día a Egan Bernal en su salud. En Italia se ha dicho que no estará en el Giro pero el equipo ha salido a desmentir esas afirmaciones. Lo sigue acompañando una molestia, pero he observado sus entrenamientos y tiene unos promedios muy altos. Entrenar no es lo mismo que competir, pero esperemos que pudiera darles reposo a esos músculos y pueda concluir un Giro que se presenta ideal para las condiciones de Egan Bernal. Hay una escoliosis pero hemos visto resultados muy buenos”, afirmó el exciclista en el evento ‘Las Tres Grandes en Caracol TV’.

Botero, que corrió el Giro de Italia en 1998 terminando en el puesto 54, también habló de la capacidades mentales que tiene el pedalista de 24 años de edad, quien durante este año ha corrido la Etoile de Bessèges, Tour de la Provence, Trofeo Laigueglia, Strade Bianche y el Tirreno-Adriatico.

“La cabeza es un factor determinante al correr en una carrera de tres semanas. Así tengas el dolor, tienes que continuar. Uno tiende a volverse paranoico y a hacerse autodiagnóstico, lo importante es que a medida que pasen las etapas coja confianza y pueda medir sus esfuerzos. Egan nos ha demostrado que tiene una fortaleza mental, esa es su virtud. Él sabe soportar el dolor, es ambicioso y no se deja amilanar por nada, esperemos que pueda terminar en un buen puesto en este Giro de Italia”, añadió.

Por otro lado Santiago Botero habló de las expectativas que tiene con los demás colombianos que van a participar en la máxima competencia de ciclismo. Explicó que este Giro tendrá un recorrido atípico y la semana final será muy exigente. “Vamos a encontrarnos con una carrera muy interesante y va a dar un gran espectáculo para los amantes del ciclismo. Eso lo veremos en este Giro de Italia, que viene con incertidumbre por algunos que vienen de lesiones y otros que van a debutar como líderes y corredores que dan la sorpresa buscando mantenerse en el WorldTour”.

Además mencionó que los ojos también están puestos en Fernando Gaviria, “el velocista colombiano en su debut entró por la puerta grande, la duda está en si tendrá ese punch para volver al triunfo. Esta temporada ha tenido podios pero no ha conseguido el primer lugar. Hay mucho que esperar porque después del COVID ha tenido muchos intervalos”.

Aunque Bernal y Gaviria serán los colombianos protagonistas en el Giro, mencionó que: “Einer Rubio es un corredor experto en la montaña, formado en tierras boyacense y será fundamental para su equipo. Entre más dura la montaña, mejor rendimiento y mejor desempeño tendrá nuestros correctores. Sosa es fundamental en el Ineos y me parece que es uno de los equipos más fuertes junto a Dani Martínez, ha estado entrenado muy juicioso. Todos ellos tienen y llegan en muy buenas condiciones para trabajar como gregarios y liderar el equipo”.

Ahora, hablando en general, para el exvelocista, los posibles favoritos en el Giro de Italia pueden ser: “Pello Bilbao podría ser un corredor importante dadas las circunstancias y las últimas pruebas, tenemos un Aleksandr Vlasov del Astana y en el Giro la montaña es la protagonista. Es una prueba compleja, la primavera el frio. Esa ultima semana tan compleja, tan difícil y en el que no habrá día de descanso porque se anticipará. Es una carrera abierta donde la crono va a marcar, pero entre los favoritos no hay ningún especialista más allá de Almeida. Todos tendrán que sacar lo mejor de sí antes de ese día para llegar con garantías”.

