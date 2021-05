Coalición de la Esperanza no se reunirá con el presidente Iván Duque tras hechos violentos en Cali

La Coalición de la Esperanza, unión alternativa para las elecciones de 2022, pide la renuncia del ministro de Hacienda y el retiro de la reforma tributaria. Foto: Colprensa

Tras el retiro de la reforma tributaria anunciado por el presidente Iván Duque después de varios días en contra de la propuesta, el mandatario anunció una serie de reuniones con partidos políticos de gobierno y de oposición para discutir y llegar a un acuerdo sobre una posible nueva reforma. Las primeras reuniones se dieron en la mañana del lunes 3 de mayo con integrantes de su partido Centro Democrático, y de la coalición de Gobierno como la U, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres.

Otra de las reuniones se había pactado para la tarde de este martes, en la cual el mandatario del país se reuniría con algunos integrantes de la ‘Coalición de la esperanza’, conformada por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y otros integrantes de la Alianza Verde, para discutir los puntos de una nueva reformar, pero esto ya no podrá ser.

Los integrantes de esta coalición señalaron que no se reunirán con el Presidente considerando los actos violentos que se han evidenciado en las marchas del país. Consideran que con la situación que se vive en las calles del país, no es el momento para hablar de la reforma tributaria.

“En mi caso personal yo creo que tenemos el deber de colaborar con Colombia en un marco de oposición al Gobierno, pero creando puentes para discutir. Pero no es el día hoy para hablar de reforma tributaria, hoy lo que podemos decirle desde de aquí al Gobierno es: hay que controlar la situación”, señaló a través de su cuenta de Twitter el excandidato presidencial Humberto de la Calle.

“Decidimos no ir a la reunión porque aquí el tema más urgente no es la reforma tributaria, sino ¿cómo vamos a lograr que la fuerza pública respete la constitución y las leyes y no utilice sus armas de manera ilegal?”, dijo Jorge Enrique Robledo en su perfil de Twitter.

Juan Fernando Cristo, por su parte, señaló que “hoy en la mañana con el impacto de lo sucedido anoche en la ciudad de Cali, con los excesos policiales contra manifestantes que afectan el derecho a la protesta, con el enfrentamiento de soldados y policías nuestros con ciudadanos, hay que condenar igual el vandalismo que los excesos de la Fuerza Pública, francamente nos parece que no hay un escenario propicio para un diálogo en el cual, claro la reforma tributaria tributaria es importante, pero primero está el derecho a la vida de todos los colombianos”.

“Nosotros seguimos dispuestos a conversar con el Presidente de la República, esperamos que haya la mejor oportunidad para hacerlo en los próximos días, pero mientras tanto le exigimos al presidente de la república que de instrucciones a la Fuerza Pública y a los funcionarios del Gobierno para que bajen el tono de la confrontación”, agregó el exministro de Interior.

La congresista Katherine Miranda también señaló en su cuenta de Twitter que “mientras el gobierno nacional siga matando jóvenes y acabando el Estado Social de Derecho, ningún partido que se diga demócrata debe reunirse con el presidente Duque”.

Por su parte, la congresista Ángela María Robledo también señaló que la ‘Coalición de la esperanza’ no se reunirá con Iván Duque “hasta tanto no se detenga esta barbarie policial”, refiriéndose también a los recientes actos violentos que se han denunciado en zonas de Cali durante las manifestaciones del lunes 3 de mayo.

Sergio Fajardo también se unió al rechazo de los actos violentos en Cali para señalar que la coalición no asistirá a la reunión pactada para el día de hoy. “Presidente Duque los abusos de anoche son inocultables. La ciudadanía necesita la garantía de la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Ordene a la fuerza pública: parar la violencia, condenar y detener los abusos. Primero la vida”, señaló Fajardo.

Esta cancelación se da después de que los integrantes de la ‘Coalición de la esperanza’ enviaran, en el día de ayer, una carta al mandatario colombiano con propuestas para estabilizar las finanzas del país.

