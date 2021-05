¿Aplazadas las semifinales? Dimayor confirmó que Cali-Tolima se jugará el próximo fin de semana

Deportes Tolima Vs. Deportivo Cali. Partido de Ida, Liga Betplay 2021-I. Foto: Colprensa.

El calendario del fútbol profesional colombiano también está padeciendo los efectos del paro nacional que se vive en el país. Deportivo Cali y Deportes Tolima no pudieron disputar el partido de Vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay el pasado fin de semana, pues, recordemos, el conjunto ‘Azucarero’ consideró que no existían las garantías de seguridad para que el plantel se pudiera desplazar a otro escenario deportivo, teniendo en cuenta que en Palmira, donde auspicia de local, el Comité de Convivencia y Seguridad no habilitó el estadio.

Desde entonces, tanto los clubes como la Dimayor han aunado esfuerzos por conseguir un nuevo espacio dentro del cronograma deportivo. “Para la institución prima la integridad de nuestros jugadores y miembros del Cuerpo Técnico, y Deportivo Cali solo estará dispuesto a jugar el partido, cuando existan las garantías requeridas. Con ello, la reprogramación del partido dependerá de la confirmación por parte de las autoridades y de los clubes involucrados”, escribió en su momento el Cali tras confirmarse el aplazamiento del partido.

Este lunes el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, aseguró en diálogo con el programa Planeta Fútbol de Antena 2, que dicho encuentro se disputaría el próximo fin de semana, con fecha, hora y estadio aún por confirmar, pues jugarlo entre semana es imposible por los compromisos que tiene el ‘Vinotinto y Oro’ en competiciones internacionales.

“No podemos poner el partido el miércoles porque el Tolima tiene su encuentro de Copa Sudamericana. Casi que estamos en el día a día tomando decisiones. Yo creo que hay que mover estos ocho días, o sea que ese encuentro pendiente hacerlo el próximo fin de semana del 8 de mayo y así sucesivamente mover todo”, explicó Jaramillo.

Con ello, las llaves de semifinales de la Liga serían corridas ocho días, por lo que pasarían a disputarse el fin de semana del 15 y 16 de mayo. En esta instancia ya está definido el partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla, no obstante, del compromiso entre Cali y Tolima saldrá el rival de La Equidad, que dio la sorpresa al eliminar a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

El compromiso de Ida por los cuartos de final, disputado el 25 de abril en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, finalizó con una clara ventaja de 3-0 a favor del Deportes Tolima. Las anotaciones del triunfo ‘Pijao’ fueron obra de Andrey Estupiñán (39’), Omar Albornoz (84’) y Jaminton Campaz (87’).

Según contó el presidente de Dimayor, hay otro problema que saldría a la luz: los estadios sede de la Copa América deberán entregarse antes de junio, y por ello, dependiendo de los clubes que disputen la final, no descarta que la final del campeonato se tenga que desarrollar en una sede alterna.

“Lo malo es que tenemos que entregar los estadios a final de mayo y no nos da el tiempo, o sea tendríamos que jugar en estadios alternos la final, depende de quién llegue a ese partido porque varios escenarios se utilizarán para la Copa América; siendo así, la final sería el 4 o 5 de junio”, concluyó.

En junio el calendario en Colombia será muy apretado ya que, por un lado, el viernes 11 es la inauguración de la Copa América, y por el otro, la ‘Tricolor’ tiene previsto jugar en las dos primeras semanas del mes una doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. El día 3 la Selección viajaría a Lima para disputar su encuentro contra la Selección peruana, mientras que el 8 del mismo mes deberá recibir a Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

