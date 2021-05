Murió por covid-19 el diputado y exrepresentante a la Cámara Hernando Padauí

Oriundo de Magangué, Bolívar, el diputado logró su escaño al ser segundo en las elecciones a la Gobernación de Bolívar. Foto: Colprensa

En la noche del viernes, 30 de abril, falleció por covid-19 Hernado Padauí, diputado de la Asamblea Departamental de Bolívar y exrepresentante a la Cámara por el mismo departamento. El político, quien fue segundo en las elecciones de 2019 para la Gobernación de Bolívar, sufrió tres paros respiratorios para los que fue reanimado sin éxito y finalmente murió internado en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) del Hospital Universitario Del Caribe.

Según el diario local El Universal, el político nacido en el municipio de Magangué había sido sometido a intubación en la tarde del mismo viernes por insuficiencia respiratoria. Padauí, de 53 años, trinó el pasado 25 de abril sobre la importancia de decretar restricciones para alivianar la ocupación de camas UCI.

“Cuál es el criterio para decretar toque de queda si nos vamos a quedar sin UCI. Significa bajar las entubaciones y muerte. Por favor presidente, usted no puede ser tan insensible. Se nos mueren nuestros hijos, madres y familias enteras”, dijo, quien fallecería escasos cinco días después de la publicación.

Trino de Hernando Padauí

Padauí se desempeñó en varias ocasiones como representante a la Cámara por Bolívar. Con 83.905 votos, logró el escaño con la votación más alta de la circunscripción. Sin embargo, en 2018 presentó la carta de renuncia al Congreso y a su partido, Cambio Radical. Después, se conoció que iba a disputar la Gobernación de Bolívar, que perdió contra Vicente Blel, actual gobernador. Con la derrota, Padauí consiguió una curul en la Asablea Departamental de Bolívar para hacer oposición a la gestión de su entonces contrincante.

Antes de político, Padauí era médico cirujano de la Universidad del Norte con especialidades en Gestión Pública y en gerencia de Servicios de Salud. Fue concejal de su natal Magangué y, posteriormente, alcalde del municipio.

Trino de Vicente Blel

Vicente Blel, gobernador, publicó un emotivo hilo en Twitter lamentando el fallecimiento del político magangueleño. “Hernando, no sabes cuánto me duele tu partida física. Esta noticia es un golpe grandísimo del cual me costará recuperarme porque conozco profundamente tu amor por la vida, por tu familia y por esas ganas inclaudicables de servirle a los bolivarenses”, expresó el político, quien afirma que habló con el fallecido todos los días desde que supo de su hospitalización.

Varias figuras de Cambio Radical, su partido, lamentaron la muerte del dirigente político. “Con inmensa tristeza recibimos la noticia de la muerte de nuestro Diputado Hernando Padauí. Un gran ser humano, un verdadero líder. Manifestamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, señaló la cuenta oficial de Twitter de la colectividad.

Trino de Hernando Padauí

“Con inmensa tristeza recibo la noticia de la muerte de mi amigo Hernando Padauí. La llave de los zapatos converse, el gran ser humano y un verdadero líder se nos fue. ¡Qué pesar!. A su familia y amigos mi total solidaridad”, dijo César Lorduy, representante a la Cámara por el Atlántico de la misma colectividad.

Cambiando sus íconos a una versión a blanco y negro, la Asamblea Departamental de Bolívar se unió a las condolencias. “La Asamblea Departamental de Bolívar lamenta profundamente el fallecimiento del honorable diputado Hernando Padauí, quien siempre estuvo al servicio de todos los bolivarenses. Descansa en Paz”, comunicó la institución.

Trino de la Asamblea de Bolívar

Con su muerte, quien llamaban ‘Nando’ dejó a Luna, hija que tuvo recientemente y que en redes sociales elogiaba y llenaba de palabras de afecto. En una publicación de Instagram, el diputado pidió a Dios “vida para cuidarla con amor”.

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, el viernes 30 de abril, 17.790 casos nuevos de covid-19 en Colombia. El informe también señala que, 490 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 73.720 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera los contagios con 4.696; le sigue Antioquia con 2.579 y en tercer lugar aparece Barranquilla con 1.314. Cartagena, por su parte, acumuló 489 positivos en la jornada.

