Condenan a 58 años de cárcel a hombre que asesinó a su exnovia y a su propio hijo en Antioquia

Hombre asesinó a su esposa e hijo en La Estrella, Antioquia.

Tras el contundente material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación, el Juez Segundo Penal del Circuito de Itagüí, del departamento de Antioquia, sentenció a Jhon Jairo Restrepo a una pena de 58 años y 6 meses de prisión por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado.

Cinco días después de conocerse el lamentable asesinato, el antioqueño de 32 años aceptó haber cometido el feminicidio y el homicidio, los cuales quedaron grabados en su propio celular. Según las autoridades, el culpable también había intentado quitarse la vida.

El comunicado del ente acusatorio, señala que el procesado es el responsable del asesinato con un hacha a su expareja de 18 años, Iris Carolina Ayola Hernández, de 18 años y su hijo de 15 meses de nacido, Richard Maximiliano Restrepo Ayola. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados por la familia de la mujer en una de las habitaciones de una vivienda, ubicada en la vereda La Tablaza del municipio de La Estrella (Antioquia), donde ella vivía con el bebé.

El condenado, fue capturado por la Policía Nacional, el pasado 9 de abril, en una zona boscosa del vecino municipio de Caldas, con varias lesiones producidas con arma blanca que el mismo se causó para atentar contra su vida. Durante su aprehensión el procesado entregó a las autoridades un video grabado en el lugar de los hechos, en el cual reconoció ser el responsable de los ilícitos.

Jhon Jairo Restrepo, responsable del asesinato de su ex pareja y su hijos en Antioquia. Foto suministrada por la Fiscalía General de la Nación.

PUEDE LEER: Consternación en Antioquia: porque lo iba a dejar, con un hacha, hombre asesinó a su pareja y a su hijo de 15 meses

De acuerdo con un reporte del periódico El Tiempo, los hechos registrados en la noche de ese domingo fueron encubiertos, inicialmente, por la música que Restrepo puso a todo volumen. Acto seguido, el hombre procedió a tomar el hacha para propinarle un golpe mortal en la cabeza a la mujer, quien se encontraba durmiendo. Esto, señalan las autoridades, quedó grabado en el celular del perpetrador, que se desempeñaba como auxiliar de transporte.

Después, Restrepo salió a recoger al pequeño Richard, que se encontraba bajo el cuidado de unos familiares. Al regresar a su casa, el hombre de 32 años repitió el mismo proceso, con otro objeto contundente, provocándole una muerte inmediata al menor. Lo hizo, según los reportes, para no dejarlo a cargo de terceros una vez se conociera la muerte de Carolina.

Sobre sus motivaciones, el diario Q’Hubo de Medellín consultó a uno de los investigadores a cargo del proceso, quien señaló que Restrepo decidió matar a la joven de 18 años luego de haberla visto con otra persona en lo que sería una situación romántica, hace por lo menos un mes.

De acuerdo con el expediente del caso, el asesino usó la sangre de su pareja para escribir mensajes soeces sobre el cuerpo de la misma, y palabras de arrepentimiento en las paredes de la vivienda. También envió mensajes similares a su madre, quien temiendo lo peor se dirigió hacia el predio en el que encontró el cuerpo desnudo y sin vida de Carolina. Sin ver al pequeño Richard, salió de inmediato a alertar a los agentes de la subestación de Policía La Tablaza.

Uniformados y miembros del CTI de la Fiscalía llegaron hasta la casa en cuestión, en la carrera 49D con la calle 100BB, donde ya se reunían otros miembros de la comunidad, que estaba convencida de que el perpetrador se echó a la huida, en moto, llevándose al pequeño de poco más de un año de edad, por lo que comenzaron a compartir fotos de ambos en redes sociales.

No obstante, fueron las autoridades las que finalmente encontraron el cuerpo sin vida del hijo de la pareja, escondido debajo del de la mujer. La noticia provocó toda clase de ataques en contra de la casa y de los familiares de Restrepo, lo que a su vez desató la reacción del alcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, quien pidió que no se tomara la justicia por mano propia, mucho menos represalias en contra de personas que no son directamente culpables del crimen.

En su momento, el alcalde del municipio de La Estrella, Juan José Abad, se refirió con tristeza al doble crimen, “fue un suceso que reprochamos contundentemente que ocurrió en este municipio y que hoy lamentamos y que nos entristece con el alma a todo el municipio de La Estrella y a Colombia entera” y aseguró que, “encontramos que no había una alerta previa al caso”.

.

SEGUIR LEYENDO