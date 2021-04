Congresistas proponen paro legislativo hasta que se retire la reforma tributaria

REUTERS/Luisa González

Ante la jornada de marchas del Paro Nacional que empezaron este miércoles 28 de abril y continúan en algunas zonas del país, varios congresistas que también han demostrado su inconformidad con el proyecto de la reforma tributaria se han encargado de proponer un paro legislativo, como otra presión al Gobierno para retirar dicho proyecto.

Durante el Paro Nacional que dejó dos muertos, decenas de heridos y capturados en todo el territorio nacional varios congresistas se manifestaron a favor de los colombianos marchantes y pidieron as presidente Iván Duque escuchar al pueblo que se manifiesta en contra de la reforma tributaria. Ante la negativa que el mandatario ha demostrado para retirar la propuesta, algunos de los políticos han sugerido a las bancadas dejar de legislar hasta que no retire la reforma tributaria.

Uno de los primeros en lanzar esta propuesta al aire fue el senador Armando Benedetti, quien el día de ayer anunció que mientras se desarrollaban protestas en las calles del país, ellos estaban en una sesión del Senado en la que no se les permitía hablar de lo que estaba sucediendo. “En el Senado no nos dejan pronunciar de los que está pasando en las calles. Dos horas de sesión y parecemos el Congreso de otro país”, señaló en un trino.

Y luego agregó otro en el que fue mucho más claro, señalando que “El Congreso debe dejar de sesionar hasta que no se retire el adefesio de la reforma tributaria”.

Sin embargo, las declaraciones del senador no se quedaron ahí. En una nueva sesión virtual en el Senado, esta mañana, el senador Benedetti reiteró que su propuesta de dejar de sesionar está en pie. “Yo presenté una proposición señor Presidente, de que el Congreso no sesione hasta que no retire esa reforma tributaria (...) hay mucho colombiano que cree que el futuro que viene no es el mejor. Yo quisiera que el Congreso se conectara con esas personas”.

A la propuesta se unió el senador Iván Cepeda, quien también manifestó que la reforma tributaria afecta negativamente a la clase media y trabajadora del país.

Por esta razón, Cepeda también aseguró que pedirá a su bancada “que en caso de que continúe esta discusión, promovamos un paro legislativo, en el sentido de que no podemos permitir que se entre ni siquiera a considerar la posibilidad de una especie de enmienda, reforma, maquillaje, embellecimiento de semejante iniciativa que tiene un carácter lesivo para millones de personas y hogares en Colombia”.

Esto teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque en la mañana de este jueves, en diálogo con la emisora W Radio, dijo que no retirará la reforma tributaria y que ante los reparos que las diversas orillas políticas, incluidas la de oposición y algunas de las que le ayudaron a llegar al poder, intentará mediar sobre los temas controversiales del aumento del IVA.

“Hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere en el Congreso, sería generar una gran incertidumbre financiera y económica con efectos negativos para toda la sociedad colombiana”, dijo el primer mandatario, quien se mostró abierto al diálogo con sus opositores.

Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco señaló que en caso de que no se retire, las Comisiones Terceras y Cuartas deben hundir la reforma inmediatamente.

“El Congreso debe pensar que si el Gobierno no retira la reforma tributaria, las Comisiones Económicas deben estudiarla rápido y enviarle un mensaje al país que está expresado en lo que ya dijeron los partidos, que es hundir la reforma y no simplemente maquillarla”, dijo el senador según citó RCN Radio.

