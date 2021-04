Ciudadanos lanzan más de un millón de huevos virtuales a Duque y al ministro de Hacienda

Ante la jornada de marchas del Paro Nacional que empezaron este miércoles 28 de abril y continúan en algunas zonas del país, el precandidato presidencial de Alianza Verde Camilo Romero creó una página web para que los ciudadanos expresen su inconformidad con el Gobierno nacional por medio de una particular acción.

Con la iniciativa bautizada ‘Tienen Huevo’, los colombianos pueden lanzarle un “huevo virtual” al presidente Iván Duque y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en protesta por la reforma tributaria que radicó en el Congreso de la República. Hasta el momento, más de 1′100.000 huevos han sido lanzados.

Cabe recordar que, hace unas semanas, el ministro de Hacienda cometió un ‘error’ en diálogo con la revista Semana cuando hablaba de los productos básicos de la canasta familiar. El funcionario manifestó que creía que una docena de huevos cuesta 1.800 pesos, comentario que encendió las redes sociales y que ha sido centro de millones de críticas.

Por su parte, este jueves varios congresistas, que también han demostrado su inconformidad con el proyecto de la reforma tributaria, se han encargado de proponer un paro legislativo, como otra presión contra el Gobierno nacional para retirar dicho proyecto.

Durante el Paro Nacional que dejó dos muertos, decenas de heridos y capturados en todo el territorio nacional, varios congresistas se manifestaron a favor de los colombianos marchantes y pidieron al presidente Iván Duque escuchar al pueblo.

Ante la negativa que el mandatario ha demostrado para retirar la propuesta, algunos de los políticos han sugerido a las bancadas dejar de legislar hasta que no retire la reforma tributaria.

Uno de los primeros en lanzar esta propuesta al aire fue el senador Armando Benedetti, quien el día de ayer anunció que mientras se desarrollaban protestas en las calles del país, ellos estaban en una sesión del Senado en la que no se les permitía hablar de lo que estaba sucediendo. “En el Senado no nos dejan pronunciar de los que está pasando en las calles. Dos horas de sesión y parecemos el Congreso de otro país”, señaló en un trino.

Y luego agregó otro en el que fue mucho más claro, señalando que, “El Congreso debe dejar de sesionar hasta que no se retire el adefesio de la reforma tributaria”.

Sin embargo, las declaraciones del senador no se quedaron ahí. En una nueva sesión virtual en el Senado, esta mañana, el senador Benedetti reiteró que su propuesta de dejar de sesionar está en pie.

“Yo presenté una proposición señor Presidente, de que el Congreso no sesione hasta que no retire esa reforma tributaria (...) hay mucho colombiano que cree que el futuro que viene no es el mejor. Yo quisiera que el Congreso se conectara con esas personas”, dijo.

A la propuesta se unió el senador Iván Cepeda, quien también manifestó que la reforma tributaria afecta negativamente a la clase media y trabajadora del país.

Por esta razón, Cepeda también aseguró que pedirá a su bancada “que en caso de que continúe esta discusión, promovamos un paro legislativo, en el sentido de que no podemos permitir que se entre ni siquiera a considerar la posibilidad de una especie de enmienda, reforma, maquillaje, embellecimiento de semejante iniciativa que tiene un carácter lesivo para millones de personas y hogares en Colombia”.

