Viceministro de Hacienda asegura que “le mostró la reforma” a Álvaro Uribe y que no entiende sus ‘regaños’

Expresidente Álvaro Uribe y viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Fotos: Colprensa.

Tras la dura controversia que atraviesa el Gobierno de Colombia por la reforma tributaria que presentó el presidente Iván Duque y de cara al paro nacional que se gesta desde esta mañana, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, se volvió a pronunciar sobre el tema y aseguró que ante los reparos del Centro Democrático sobre el proyecto, estos ya conocían sus componentes.

Esta vez, el pronunciamiento de Londoño se dio en la mañana de este miércoles, en diálogo con la emisora Caracol Radio. Allí, el viceministro dijo que desde el Gobierno se buscan nuevas alianzas y consensos para que en el Congreso se apruebe la reforma.

El miembro de la cartera de Hacienda aseguró que han trabajado con “todos los partidos y bancadas para construir una reforma que necesita el país. Vamos a lograr los consensos y aplaudimos que varios partidos nos presenten ideas, opiniones. Todo eso lo recogeremos y analizaremos”, expresó, mientras enfatizó que la reforma planteada beneficiará a los más pobres de Colombia.

En este punto de su diálogo con dicho medio, Londoño mencionó que también trabajan de la mano de Ecopetrol para lograr una reforma más completa. Además, se refirió a los ‘regaños’ que el expresidente y hoy jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, ha hecho sobre la reforma tributaria.

Londoño reconoció que tuvo una reunión con el también exsenador y “personalmente me senté con el presidente Uribe más de una vez y le mostramos la reforma. Las necesidades del país son apremiantes y tenemos que buscar los consensos y esto se logra en el seno de la democracia”, expresó.

Entre tanto, recordemos que Uribe Vélez lanzó un llamado desesperado para salvar la reforma tributaria. En varias alocuciones, la polémica figura política ha manifestado falta de escucha dentro de los funcionarios de la administración de Duque.

En entrevista con Semana, el expresidente afirmó que las peticiones por una presentación distinta de la reforma fueron reiteradas.

“Mil veces les dije, les rogamos que, por favor, no presentaran esos puntos, que no la presentaran así, porque iba a provocar un gran rechazo popular, en el Congreso no la aprueban así, hacen unos cambios y castigan al Gobierno y al partido, y la presentaron así infortunadamente”, lamentó el exsenador en conversación con la periodista Vicky Dávila.

También fue crítico de la falta de consenso entre el Gobierno y las bancadas amigas, las cuales se oponen tajantemente a apoyar al Ejecutivo. “Tuvimos largas conversaciones con el equipo económico (de Iván Duque) (...) Hay una necesidad de unos recursos para lo social, que tenía que ser una reforma prudente, social y consensuada con los diferentes partidos. Incluso, yo me atreví varias veces a hacerle esos comentarios con el respeto y el afecto que le tengo al señor presidente. Con el deseo que mantengo de que él acierte”, dijo.

Además, recalcó que el problema no es que no consulten con él las reformas planteadas. “Si hubieran acertado y no escucharon, está bien. El problema no es de vanidades, sino que teníamos dos preocupaciones. La primera era la necesidad de consensuar la reforma con diferentes fuerzas políticas del Congreso que han apoyado al Gobierno. Segundo, evitar que esa reforma incluyera unos temas que generan hoy ira social. ¿Nos duele? Es por eso. Si no consultan y lo hacen bien, uno lo aplaude”, concluyó el expresidente.

Además, añadió que el ajuste a plantear debe ser menos radical. “Hay que buscar una ecuación con reforma moderada, social y consensuada que ahora se logre en un acuerdo que se plasme en la ponencia y acelerar más la política social, eso es útil a la democracia”.

Ya Uribe había planteado un recaudo moderado en la reforma. El domingo, el expresidente publicó un video en redes sociales en el que propone un cambio consistente en recortar casi a la mitad el recaudo que propuso el Ministerio de Hacienda, de 23 billones a solo 12, según el exsenador.