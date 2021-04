“Es como estar en una guerra”: enfermeros que atienden pacientes COVID-19 hacen urgente llamado ante la inconsciencia de la ciudadanía

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Colombia. Foto: Colprensa.

Los enfermeros que se encuentran en la primera línea de atención de pacientes con la COVID-19 mostraron su impotencia ante la crisis sanitaria que atraviesa el país y la inconsciencia de muchos personas que parecieran no creer que el virus es real.

Según explicaron algunos de los miembros del personal de salud que atiende en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en diálogo con Noticias Caracol, las largas jornadas de hasta 48 horas seguidas parecen en vano ante le desobediencia y la falta de autocuidado de la población durante la pandemia:

“He sentido que es como estar en una guerra en la que he tenido que ver partir muchas personas. No es fácil estar acá adentro porque hay días en que nos sentimos derrotados por esta enfermedad; hay días en que quisiéramos también salir corriendo, no volver más, pero sabemos que tenemos que seguir en pie de lucha, no dar el brazo a torcer”, afirmó.

Y es que Colombia es hoy por hoy uno de los países que más ha sufrido los estragos de la pandemia, que atraviesa por el tercer pico. Según el más reciente informe entregado por el Ministerio de Salud, del 26 de abril, se confirmaron 12.839 casos nuevos de COVID-19 y 448 colombianos fallecidos por el virus; con ello, ya son más de 71.500 muertes desde que la pandemia llegó al país. Además, desde el pasado 19 de abril, las autoridades sanitarias reportaron que no hubo menos de 400 muertes diarias, lo que deja un crudo saldo de 4.000 muertes tan solo la semana pasada.

Andrea Santos, enfermera de urgencias, hizo un urgente llamado a las personas que incurren constantemente en desobediencias para que cumplan todas las medidas de bioseguridad y cuiden a sus seres queridos. “Que por favor se pongan la mano en el considere, en el corazón, y que por favor se cuiden. Uno hasta que no está viviendo esto, hasta que no lo ve, hasta que no vive la realidad de esto no cree en las cosas. Por favor, tomen conciencia, cuídense demasiado”, aseveró al citado medio.

Atención a pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Colombia. Foto: Colprensa.

El repunte en los casos se dio a partir del 13 de marzo, acorde a las cifras del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE por sus siglas en inglés). En ese momento, en el país se reportaban cerca de 96 muertes y 4,465 casos diarios. Ahora, un mes largo después, Colombia se enfrenta a 436 fallecimientos y unos 17.578 casos nuevos al día.

Finalmente, otra de las profesionales que atiende pacientes COVID-19 invitó a tener empatía con el personal que día a día se expone y que, prácticamente, han dejado a un lado a sus seres queridos en medio de la emergencia. “El cansancio del personal de salud es extremo, hemos llegado a unas medidas terribles. La gente no entiende que de pronto nosotros estamos dejando nuestra familia en un segundo plano cuando no es justo que se esté enfermando gente que no lo merece”, relató Julieth Briseño, enfermera de urgencias de la fundación.

Abril también ha sido uno de los meses más desafiantes para los centros hospitalarios del país. Acorde al ministro de Salud, Fernando Ruiz, Colombia se encuentra con una ocupación UCI que supera el 80%, representando un preocupante crecimiento si se tiene en cuenta que al comienza del mes la ocupación era del 61,79% a nivel nacional.

Algunas de las ciudades más importantes cuentan con índices de ocupación al borde del colapso: Bogotá continúa por encima del 90%; en Medellín el sistema hospitalario está contra las cuerdas: el último reporte oficial habla de 99.81%; y en Cali, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud, afirmó este miércoles que se encuentra en 93,8%.

