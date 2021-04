Chocó llega al 100 % de ocupación de camas UCI

En Bogotá, la ocupación de las UCI se acerca al 90%. En la foto la UCI - Fundación Cardioinfantil. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera.

En el departamento del Chocó, la ocupación de camas UCI llegó al 100%. De acuerdo con los datos de los hospitales públicos San Francisco de Asís e Ismael Roldan de Quibdó, hay más de doce personas en espera de turno para ingresar a la Unidad de Cuidados intensivos.

De igual forma, se ha solicitado el traslado de los pacientes a diferentes ciudades del país como segunda opción, sin embargo, no ha sido posible debido al colapso que estas también enfrentan.

“En el hospital en este momento, UCI estamos en el 100%, los demás departamentos están cerrados ya, Antioquia no recibe, Risaralda no recibe, Bogotá no recibe. Estamos atendiendo con nuestras propias posibilidades”, señaló Camilo Eduardo Ramírez, gerente interventor del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó.

A pesar de las cifras alcanzadas, el departamento del Pacífico aún no ha declarado Alerta Roja Hospitalaria, la cual se implementa, generalmente, cuando la capacidad de atención de las UCI colapsa y su ocupación llega al 90 %.

El pasado 26 de abril, la secretaria de Salud departamental, Naudy Ortega Úsuga, convocó de carácter urgente a la mesa de coordinación con el propósito de ajustar el Plan de Contingencia covid-19, teniendo en cuenta la situación actual por la que atraviesa gran parte del territorio departamental y nacional, a causa del tercer pico de la pandemia.

La actividad se realizó en el auditorio de Malaria y contó con la participación de los representantes legales de las instituciones con manejo de pacientes respiratorios, EPS, organismos de control, proveedores, Secretaría de Salud Municipal de Quibdó y el equipo de coordinación gerencial de la Secretaría de Salud Departamental del Chocó.

Durante el desarrollo de la mesa, los prestadores de servicios de salud, expresaron su preocupación, por el acelerado ritmo de contagio, la escasez de insumos, el alto costo de los mismos y la ocupación de camas UCI en la ciudad de Quibdó como ciudad receptora.

En respuesta, la responsable de la cartera de salud departamental planteó una puesta en marcha de un servicio llamado UCRI - Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, diseñado para los pacientes con diagnóstico positivo o sospecha de covid-19 que requieren un monitoreo especializado y alto flujo de oxígeno, pero que su estado de gravedad no es tan avanzado como para requerir los servicios de UCI.

Asimismo, Ortega sugirió remitir a paciente covid al segundo nivel o continuar manejo con oxigenoterapia por IPS domiciliaria, ajustar criterios de aceptación a UCI y hacer un seguimiento estricto de pacientes activos por parte de las EPS.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a las EPS, para que sean más conscientes de la situación y realicen los respectivos pagos de la cartera adeudada.

”Creemos que, si desde los municipios se realizan acciones inmediatas, podemos minimizar el ritmo acelerado de contagio por el COVID-19 y así evitar que todos los pacientes tengan que llegar a Quibdó”, puntualizó la secretaria de salud departamental.

Por el momento, la administración municipal en Quibdó ha adoptado medidas a través de decretos, como el toque de queda que rige todos los días entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente. Además, se establecieron los domingo como “quédate en casa”.

