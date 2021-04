A punta de contratos a terceros, Ariel Arteaga, exgobernador (e) de Córdoba, robó millones de dineros públicos del departamento

Ariel Arteaga fue Gobernador encargado de Córdoba entre abril y diciembre de 2007. - Colprensa.

Ariel Arteaga fue gobernador encargado del departamento de Córdoba entre abril y diciembre de 2007. En este corto periodo Arteaga robó miles de millones de pesos de dinero público, el cual estaba destinado a la distribución de útiles escolares para los niños del departamento, construcción y mantenimiento de espacios públicos del departamento.

Ayer, 27 de abril, la Corte Suprema de Justicia condenó a Arteaga por 15 delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, siete por apropiarse dinero a favor de un tercero, 38 por falsedad ideológica en documento público y otros 24 por falsedad material en documento público.

Para obtener una rebaja en la pena, Arteaga se sometió a una sentencia anticipada ante la Corte Suprema de Justicia. Frente a esto, la Sala de Primera Instancia lo condenó a siete años y seis meses de cárcel. Pero, además, de esto, tendrá que pagar una multa de más de $6 mil millones y también deberá devolverle al departamento una suma aproximada de $43 mil millones y no podrá ser funcionario público durante ocho años.

El tribunal superior duró casi diez años en estudiar e investigar sobre el caso del exgobernador encargado, pues hasta abril de 2018 Arteaga aceptó su responsabilidad y su sentencia se emitió el paso 10 de marzo. El primer contrato a tercero en el que se evidenció el desfalco fue al contratista Flamingos por $34 millones para llevar a colegios del departamento mapas, crayones, temperas, láminas y juegos didácticos, los cuales no llegaron.

Este contrato, según la investigación de la Corte, fue firmado por Ariel Arteaga y el representante de Flamingos, Pedro Rafael Cordero, el que la gobernación registró que la suma mencionada se entregó en efectivo. Este caso fue denunciado y, posteriormente desmantelado, por los rectores de los colegios Los Corrales, Vereda Comején, Aserradero, Juan XXIII y Pedro Castellanos.

Otro de los contratos que firmó el exgobernador encargado fue en noviembre de 2007, en el cual se estableció que la Gobernación de Córdoba entregaría siete aulas y una batería sanitaria para los niños del departamento.

En esta ocasión el contrato se llevó a cabo con la empresa AsoSanJorge, la cual recibió un anticipo de $870 millones, esta cifra superó el máximo legal autorizado del 50 %. Ahora, de acuerdo con un informe de interventoría, se demostró que dicha promesa, solo ejecutó en un 3,8%. Según la Corte Suprema de Justicia, por este contrato Arteaga le entregó al contratista AsoSanJorge $529 millones.

Cuando ya se le estaba acabando el tiempo de seguir en ese cargo, realizó un contrato con Globo Ediciones. En este convenio se estableció que se imprimirían 49 textos para la formación de docentes Por la producción de dichos textos que, como los útiles escolares, nunca llegaron a las manos de los profesores, Arteaga le pagó al contratista $34 millones.

Además de este robo, violó los principios de transparencia y selección objetiva. Esto pasó, primero, porque la administración debía haber presentado una convocatoria pública, pero el contrato fue entregado de una a Globo Ediciones, y, además no realizó un estudio de condiciones de mercado.

Sobre esto, la Sala de Primera Instancia explicó que: “El valor de la cotización, que supuestamente Globo Ediciones allegó 7 meses antes del proceso contractual, coincide con el certificado de disponibilidad presupuestal y con el valor de contrato, de donde se infiere su mentirosa presentación. La presunta propuesta muestra una firma como de su representante, Martha Lucia Hernández, la cual es diferente de aquella que se observa en la cotización, el contrato, el acta final, la de liquidación, la factura y la póliza”.

Para el 12 de diciembre, Arteaga le entregó, otro jugoso contrato, a la empresa Promotora Mundial, la cual debía entregar 38 obras de formación deportiva, a dos colegios, por un costo de $34 millones. Ahora, por parte de la gobernación se registró que la administración entregó unos textos cuando los rectores y los niños andaban en las vacaciones de final de año.

Sobre estos textos, el magistrado Jorge Emilio Caldas resumió las constantes irregularidades del exgobernador. “El trámite fue idéntico al ya descrito: los libros no se entregaron, pero se adulteraron documentos, con falsificación de firmas, para aparentar lo contrario; no se hizo la consulta de precios de mercado en el Registro Único de Precios de Referencia, luego el contratista fue elegido arbitrariamente; no hubo estudios de planeación y conveniencia, por lo cual no se estableció la necesidad del objeto a contratar”.

Por último, dentro de la investigación, la Corte Suprema de Justicia encontró más casos de corrupción liderados por Arteaga, pero en contratos de construcción y mantenimiento de algunos espacios públicos del departamento, los cuales nunca se ejecutaron.

Por ejemplo, se conoció de pagos de contratos para la construcción de una planta de beneficio de ganado, un polideportivo, unidades básicas sanitarias de alcantarillas, aulas de clase y de un Recursos Educativos Municipales; también se encontró pagos para el tratamiento de aguas residuales, electrificación de una vereda y entrega de kits para madres cabeza de hogar.

SIGA LEYENDO