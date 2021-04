“Quieren todo gratis, anarquistas”: María Fernanda Cabal contra Gustavo Petro por el llamado al paro nacional

Senadores de Colombia María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no desaprovechó la oportunidad de responder y atacar las propuestas que su colega en el Congreso, Gustavo Petro, promueve por estos días sobre el paro nacional y la reforma tributaria.

Cabal conversó este lunes con la revista Semana, debatió duramente con la representante María José Pizarro y no perdió el tiempo enviándole fuertes contestaciones a Petro, quien también es senador y líder de la Colombia Humana.

En su Twitter, Petro ha publicado diversos trinos en los que invita a los colombianos a protestar contra la reforma tributaria que presentó el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Uno de los mensajes de Twitter del político progresista es en contestación a las comunicaciones que el Gobierno ha emitido, asegurando que salir a marchar este miércoles 28 de abril atenta contra la vida, de cara al tercer pico de la pandemia que atraviesa Colombia.

Que no quieren aglomeraciones de gente protestando? Entonces, es fácil: retiren la reforma tributaria. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2021

Pues bien, en su diálogo con Semana, Cabal aseguró que las propuestas del precandidato presidencial son basadas en “la destrucción”, se despachó contra las manifestaciones y aseguró que solo afectan a los comerciantes.

“Gustavo Petro construye sobre su ideario, la destrucción. (...) ¿Por qué ustedes los socialistas divorcian la vida de la economía, por qué destruir la cadena económica, por qué no tomarse una gaseosa, por qué no ir a trabajar, por qué no ir al aeropuerto?”, cuestionó Cabal en su debate con María José Pizarro en Semana.

Este es el tercer debate entre ambas congresistas en el que, a gritos, intentan defender sus distantes posturas sobre diversos tópicos. Uno de ellos fue el de la reforma tributaria y el paro nacional que se convoca para protestar contra esta; Cabal dijo que quienes van a ‘parar’, son “anarquistas y “quieren todo gratis”, por lo que arremetió contra los auxilios que entrega el Gobierno a las familias más necesitadas de Colombia.

“(...) El Gobierno está preocupado por el Ingreso Solidario y a mí, personalmente, no me gustan los subsidios; yo entiendo que a la gente hay que ayudarla, ya sea porque no tienen qué comer, pero el subsidio eterno desfigura, deforma, las conductas humanas, vuelve a una sociedad acostumbrada a vivir de los que sí se levantan a las cuatro de la mañana”, aseveró la senadora uribista en Semana, mientras le contestaba a Pizarro.

En ese mismo aparte, Cabal siguió enviándole críticas a Pizarro, que es una de las representante del progresismo en el país, y le dijo que ella y sus colegas en la colectividad “solo hablan carreta porque no han producido, no han vendido nada, sino mentiras. (...) A ustedes les gusta el Estado para que les dé trabajo porque no saben crear riqueza, les fascina el Estado para estar ahí chupando, eso es lo que les gusta. Todos los de la izquierda viven de la burocracia de los Estados”, cuestionó la senadora, a lo que María José le respondió con un categórico mensaje, exhortándola a escuchar al colombiano de a pie.

“Nadie quiere un país de subsidios, la gente quiere un país productivo, que produzca, la gente quiere trabajar, no quieren subsidios (...) No insulte a la gente pobre, la gente pobre del país quiere montar negocio, salir adelante, la gente pobre de este país quiere montar negocio, quiere trabajar y no hay oportunidades (...) estamos hablando de la gente y el derecho a la protesta y el no morirse de hambre; no del comunismo, del socialismo, narcisismo y el anarquismo. Que argumentación tan pobre María Fernanda”, expresó María José.

En otros apartes de la entrevista de las congresistas con la periodista Vicky Dávila, María José respaldó la propuesta del paro nacional, criticó la reforma tributaria que presentó el presidente Iván Duque para Colombia y defendió las estrategias que gestan los ciudadanos para que el Gobierno los escuche.

“Los índices de informalidad se han disparado, el cierre de empresas, las condiciones de la vida de la gente y la solución no es entregarles, plantearles, una reforma tributaria absolutamente regresiva que castiga precisamente a las clases medias y pobres de la sociedad. La solución pasa por un salario mínimo universal, por una renta básica, por entregarle a la gente condiciones para la supervivencia”, agregó Pizarro.