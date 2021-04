Otra víctima de la inseguridad: robaron a la periodista Melissa Martínez en Bogotá

La periodista colombiana, Melissa Martínez. Foto: Instagram @melissamartineza

Melissa Martínez fue una de las nuevas víctimas de la inseguridad que día a día afecta a miles de ciudadanos en la capital del país. Este lunes la periodista y presentadora barranquillera informó a través de sus redes sociales que le robaron el celular en su llegada a Bogotá tras permanecer el fin de semana en Antioquia.

Martínez comentó el hecho en una de sus historias en Instagram mientras se dirigía a la oficina de telefonía móvil de la que es cliente: “Aquí estoy feliz, feliz, recuperando la ‘sim-card’ que me robaron. Bueno, me robaron el teléfono, con ‘sim-card’ y todo. Me toca venir a voltear por culpa de los rateros”.

La presentadora de ESPN Colombia y el ‘VBar’ de Caracol Radio no dio mayores detalles de los hechos que desencadenaron en la pérdida de su teléfono, sin embargo, sí acompaño un mensaje con el video: “Haciendo mandados por culpa de los rateros”, precisó.

Martínez denunció el hecho a través de su cuenta en Instagram. Pantallazo: Instagram @melissamartineza

OTROS ROBOS RECIENTES EN BOGOTÁ:

La realidad es que Melissa Martínez no ha sido la única figura pública que ha denunciado atracos en la ciudad en los tiempos recientes. En marzo pasado, el exfutbolista colombiano, Faustino ‘El Tino’ Asprilla, también denunció que la inseguridad le pasó factura en el norte de Bogotá.

Según había explicado el ‘Tino’ mediante su cuenta de Instagram, los ladrones rompieron los vidrios de su camioneta en cuestión se segundos, le robaron efectivo y tomaron algunas pertenencias que tenía dentro mientras este se bajó a hacer unas diligencias bancarias. “Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás”, dijo.

“Vea como quedó esto... Un minuto me demoré, un minuto. Entré al cajero, salí y ya me había roto el vidrio. Miré y me había robado el bolso”, precisó Asprilla, quien mostró cómo quedó la ventana trasera de su camioneta.

Hace apenas una semana, el 20 de abril, la actriz colombiana, Lina Tejeiro, quien hace poco superó la COVID-19, denunció a través de su cuenta de su cuenta en Instagram el robo de una camioneta en la capital. “Quiero darles una información muy importante. Acaban de atracar a unos amigos en el barrio Polo Club, en la ciudad de Bogotá [...] los encañonaron y los bajaron de la camioneta en la que estaban”, relató Tejeiro en sus historias.

Seguido de esto, la actriz adjuntó algunas fotos del momento del atraco en plena luz del día, invitando a sus seguidores a reportar el robo ante las autoridades: “Se les robaron una Toyota prado. Si la llegan a ver por ahí por favor llamar a la policía o denunciar [...] Cuídense mucho”.

CIFRAS:

Según la más reciente Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 76% de los encuestados consideró que la inseguridad en Bogotá aumentó el año pasado, una cifra que supera por 16 puntos al 60% que se había obtenido en los resultados del 2019. El informe resalta que el porcentaje del 2020 es el más alto en los últimos cinco años en la ciudad, que tuvo un promedio del 53%.

El año anterior, los objetos que más le hurtaron a la ciudadanía fueron los celulares (48%), seguido de dinero (45%) y la billetera (38%).

Acorde a unas cifras presentadas en marzo por el concejal, Juan Baena, 1.032 personas perdieron la vida de forma violenta en el 2020 en Bogotá: “El delito aumentó en 8 de las 20 localidades, esto quiere decir que se incrementó en el 40 % de la ciudad. Y eso que la ciudad tuvo una de las cuarentenas más extensas del mundo”.

