“Me pusieron la Pfizer”, Álvaro Uribe se vacuna contra el covid-19 y exhorta a Duque a que también se inmunice

Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano. Foto: Colprensa.

En un hecho que pasó desapercibido por la opinión pública, se conoció que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, recibió la semana pasada la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 cuando viajó a Montería, la capital cordobés.

El anuncio lo hizo el mismo Uribe en la mañana de este martes, cuando sostuvo una entrevista con la emisora Caracol Radio. Allí, no solo dijo que recibió el biológico de Pfizer, sino que, a su vez, resaltó al personal médico que lo inoculó y aprovechó para exhortar al presidente Iván Duque para que también se inmunice contra el coronavirus.

“Me pusieron la primera vacuna la semana pasada en Montería, mientras mi señora estaba en Medellín y creo que por los días del 5 o 7 de mayo nos corresponde la segunda. Me pusieron la Pfizer, era la que había”, relató Uribe, mientras reveló cómo fue el momento de la inoculación:

“Después de que me la pusieron, le pregunté a un médico muy amable y a una de sus enfermeras muy queridas, que lo hacen con tanto amor por este país, les dije: ‘¿Cuál -vacuna me pusieron?’. Me dijeron: ‘La Pfizer’”, contó el hoy jefe del Centro Democrático.

Cuando en la frecuencia radial le preguntaron qué opinaba de que el presidente Duque aún no se haya vacunado, Uribe reconoció que no había caído en cuenta de eso: “No lo he pensado, pero ustedes tienen razón (en que el mandatario debe recibir la vacuna)”.

Más adelante, el exsenador reconoció que Duque viaja constantemente, por lo que, en su diálogo con dicho medio, le pidió que se vacune porque no entiende “cómo no se ha contagiado el presidente, tantos ministros contagiados, con tantas dificultades”, expresó, mientras le envió una recomendación al primer mandatario colombiano.

“El presidente que está atendiendo el país en una parte, en la otra, que esté en esa cantidad de reuniones, que no se pueden cuidar así se laven las manos, sean muy disciplinados con la mascarilla, etc. Qué se vacune”, dijo Uribe Vélez.

La petición de Uribe se suma a la que cientos de ciudadanos le han hecho al presidente Duque para que se inmunice contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, en varios pronunciamientos y diálogos con medios de comunicación, el jefe de Estado ha dicho que hasta que no le toque su turno en el Plan Nacional de Vacunación, no contempla recibir la vacuna.

“Yo tengo esa discusión con el señor ministro de Salud. Yo siempre he dicho, yo quiero esperar mi turno, pero el ministro todos los días me insiste: vacúnese, presidente. Vacúnese, vacúnese”, expresó hace unos días en entrevista con Blu Radio,

“Le digo una cosa en lo humano, cuando yo veo que hay personas donde se concentra la mayor letalidad de este virus, mayores de 80 años, mayores de 70 años, mayores de 60 años, yo quiero que salgamos de eso rápidamente”, aseguró.

Sin embargo, a mediados de marzo, el presidente anunció, durante la emisión del programa ‘Prevención y Acción’ del Gobierno nacional, que está dispuesto a aplicarse la vacuna de AstraZeneca para transmitir confianza a los colombianos con respecto a ese biológico.

“Yo quiero aprovechar para decir esto en vivo. El ministro de de Salud, Fernando Ruiz, me ha insistido todos los días que me vacune y yo he dicho que quiero esperar el turno. Me ha dicho que es muy importante para darle confianza a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga la tranquilidad con respecto a las vacunas”, dijo Duque.

Así las cosas, el mandatario se dirigió en vivo al jefe de la cartera de Salud para decirle que “si el hecho que yo como presidente de la Republica me ponga la vacuna de AstraZeneca para dar seguridad sobre ese tipo de vacunas usted lo estima conveniente, lo haré en el momento en el que usted me lo indique, porque quiero que ese mensaje le quede a los colombianos, que todas las vacunas que se han adquirido son seguras”, confirmó.