Hombre hirió con arma de fuego a fleteros que lo iban a robar en Bogotá

Imagen de referencia. (Colprensa)

Un curioso caso ocurrió en la noche de este lunes en Bogotá. Un hombre que se encontraba retirando dinero en un cajero automático fue abordado por varios ladrones que pretendían robarlo, sin embargo, para la sorpresa de los asaltantes, el sujeto reaccionó y salieron con el ‘tiro por la culata’, como se dice popularmente.

El hecho ocurrió en la localidad de Suba, donde seis fleteros se transportaban en tres motos buscando interceptar a la víctima tras retirar seis millones de pesos de un cajero en el centro comercial Bulevar Niza. Curiosamente, los reportes de las autoridades indican que estos sujetos tenían conocimiento del retiro que iba a hacer esta persona y hacia dónde lo llevaba.

Cuando la víctima transitaba por el sector de Morato, los ladrones aprovecharon para interceptar el vehículo de la víctima producto de la soledad del sitio. “Yo sentí un golpe por el lado izquierdo donde iba el conductor, que era el compañero mío que iba conduciendo, y observé dos sujetos en una motocicleta e inmediatamente por el lado derecho, donde yo me encontraba, había otra motocicleta y un sujeto con un arma de fuego”, relató el afectado a Noticias Caracol.

No obstante, los fleteros no contaban con que una de las personas al interior del vehículo portaba un arma de fuego en su pantalón, la cual frustraría sus planes: “[Los ladrones] nos decían que les entregáramos todo lo que nosotros teníamos y que abriéramos el carro, pero nosotros del susto no quisimos abrirlo. [...] Nosotros reaccionamos y uno de los sujetos se cayó de la moto, al parecer herido, y arrancó hacia el sur de la cuidad”, añadió la víctima.

Los vecinos que se encontraban en el Barrio La Floresta, donde ocurrió el cruce de disparos, fueron los que aseguraron que uno de los asaltantes salió corriendo herido del lugar. Las autoridades se encuentran investigando a este sujeto pues, curiosamente, una persona ingresó al hospital de Suba con una herida de bala tan solo minutos después de haber ocurrido el suceso.

Pese a que en el 2020 se presentaron constantes cuarentenas en Bogotá, fue el año con la percepción más alta de inseguridad por parte de la ciudadanía en los últimos tiempos, acorde a la más reciente Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de la ciudad.

En esta quedó evidenciado que el 76% de los encuestados consideró que la inseguridad en la capital aumentó en el año anterior, mostrando un crecimiento importante teniendo en cuenta que en los seis años anteriores este valor no superó el 60%, que sigue siendo un número elevado.

El cabildante, Samir Abisambra, reveló que durante enero y febrero de este año, 12.744 personas presentaron denuncias por el hurto de sus pertenencias, lo que deja un promedio de 216 denuncios al día en Bogotá. Las localidades más afectadas fueron Engativá, Kennedy y Suba, siendo las horas en las que más se presentan los hurtos entre las 6:00 p.m y las 9:00 p.m, según la policía metropolitana.

En marzo las cifras no fueron más alentadoras, pues, incluso, incrementaron con respecto al mismo periodo del 2020. En cuanto al hurto callejero, las autoridades reportaron que, en marzo del año anterior, se vieron afectadas unas 6.000 personas, mientras que en este año dejó cerca de 8.266 víctimas.

El objeto más robado en Bogotá sigue siendo el celular: en marzo del 2020 ocurrieron 3.712 denuncias frente a las 4.448 en marzo del presente año. Seguido de este se encuentran las billeteras y las bicicletas.

SEGUIR LEYENDO: