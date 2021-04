Epidemiólogo aseguró que las medidas de restricción debieron aplicarse antes

La llegada del tercer pico de contagios de coronavirus al país ha generado la toma de decisiones radicales en varias ciudades del país que, en rasgos generales, incluye cuarentenas, medicas de pico y cédula, ley seca, toques de queda, cierre de establecimientos, y demás, sin embargo, con la aplicación de dichas restricciones, el virus, y sus múltiples contagios, no se detiene. EFE/ Carlos Ortega

La llegada del tercer pico de contagios de coronavirus al país ha generado la toma de decisiones radicales en varias ciudades del país que, en rasgos generales, incluye cuarentenas, medicas de pico y cédula, ley seca, toques de queda, cierre de establecimientos, y demás, sin embargo, con la aplicación de dichas restricciones, el virus, y sus múltiples contagios, no se detiene. El epidemiólogo e investigador médico, Julio Alberto Chacón, aseguró que criticar las medidas tomadas por el Gobierno y las administraciones locales no es la solución, por el contrario, lo que se necesita es cumplir con la norma. Los resultados de estas cuarentenas, bajo la modalidad 4x3, se verán reflejadas en las próximas semanas.

De acuerdo con la explicación que dio el experto, en un diálogo con la periodista Juanita Gómez, en Noticias Caracol, el aumento en los contagios no tiene mucho con ver con la llegada de nuevas cepas al país pues, aunque se ha demostrado que son tienen un nivel más alto de contagio, no son las responsables del tercer pico. Para Chacón, el desacato de las restricciones es el mayor problema, además del “estado de relajación” de algunas personas con la llegada de la vacuna. “Algunos dicen: ‘ah, como mi papá y mi abuelo ya están vacunados, entonces nos vamos a reunir, porque ellos ya están fuera de peligro. Como yo soy joven, nada me va a pasar”.

Sin embargo, recalcó Chacón, la decisión que deben tomar las autoridades no es sencilla pues, aunque se quiere velar por la salud y la vida de los colombianos, también se quiere preservar la estabilidad económica del país. “La gente tiene que salir a buscar su sustento diario”, sentenció, y cuestionó, “el problema aquí es, ¿Cómo cierras tú una ciudad completar sin exponer a una gran mayoría de la población a aguantar hambre? No es tan sencillo. No hay malas ni buenas decisiones. Estamos aprendiendo todos”.

Chacón, sin embargo, aseguró que el mayor lío tiene que ver con la irresponsabilidad de aquellos que, aún pudiendo quedarse en casa, salen y se exponen al contagio y, además, llevan el virus a sus hogares.

La efectividad de las medidas impuestas respecto a la llamada técnica 4x3, explica Chacón, no es demostrable por ahora, pues los resultados se verán en un par de semanas más. Aunque el médico y sus colegas argumentan que estas medidas debieron haberse tomado recién se terminó la Semana Santa en el país, todo lo que ocurre al rededor de la pandemia es todavía tema de incertidumbre. “Es muy fácil criticar pero tomar decisiones en mitad de una situación de salud vs una social es muy difícil. Más que criticar, debemos hacer”.

A su vez, el médico expuso que, es probable que durante las siguientes semanas las cifras que hay en el momento sean mucho mayores, “en los últimos cinco días, tan solo en Bogotá, tuvo 24.000 nuevos casos, el 80% de esa población tendrá un covid leve y asintomático, pero el 20% pueden necesitar atención en hospitales, y el 5% de ellos, podrían necesitar UCI (...) teniendo una ocupación tan alta, y entendiendo que el promedio de hospitalización para covid es de una semana a 14 días, para ese entonces tendremos los casos que ya tenemos ahora más nuevos casos (...) yo no sé si el sistema de salud esté preparado”.

En esto coincidió el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, quien hizo una advertencia respecto a lo que se le aproxima a la capital colombiana, en una rueda de prensa, durante la semana pasada, “en cada una de las modelaciones que hemos desarrollado y con diferentes grupos que acompañan hemos visto que hay un incremento en el número de positivos y que ese incremento puede persistir incluso dos semanas más, o sea, si bien en este momento estamos en una situación difícil, no hemos llegado a nuestro peor momento”.





