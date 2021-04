Invima dice que no se ha tramitado ninguna solicitud de autorización de la vacuna Sputnik V

Viales con etiqueta "Vacuna Sputnik V contra enfermedad del coronavirus (COVID-19)" en ilustración, 24 marzo 2021. REUTERS/Dado Ruvic/

Este 26 de abril, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) afirmó que no se ha tramitado ninguna solicitud de autorización sanitaria de uso de emergencia de la vacuna rusa contra el covid-19 Sputnik V, por lo que los privados no podrán importarla.

En su cuenta de Twitter, el Invima dijo que existen dos mecanismos para que las vacunas puedan llegar al país.

En la actualidad, el Gobierno Nacional cuenta con dos mecanismos para el ingreso de las vacunas a Colombia. 1. Mecanismo multilateral Covax (vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud) y 2. Negociaciones bilaterales, que adelanta el Gobierno Nacional directamente con los fabricantes.

Según esta institución, por el momento la vacuna Sputnik V no se encuentra dentro del mecanismo Covax y se da a entender que el Gobierno nacional no ha hecho ninguna negociación con el laboratorio del biológico contra el covid-19.

Aseguró además, que el sector privado solo podrá importar vacunas que tengan su autorización sanitaria para el uso de emergencia, como lo establece el decreto 1787 de 2020, y cumplir con lo previsto por la resolución 507 de 2021.

Invima no ha recibido ninguna solicitud para el otorgamiento de autorización sanitaria de uso de emergencia, por parte del fabricante de la vacuna Sputnik V o de su representante.

El Invima sostuvo que, “una vez la entidad reciba la solicitud, procederá a evaluar la información necesaria para el otorgamiento de la autorización para uso de emergencia, como ha ocurrido con los biológicos que lo han solicitado”.

En este momento, las únicas vacunas autorizadas por el Invima para funcionar son las creadas por las farmacéuticas Astrazeneca, Sinovac, Pfizer, que además se han negado a comercializarlas al sector privado.

Según conoció La FM, algunos empresarios estarían negociando la Sputnil V, pero no han recibido la autorización del Invima.

De acuerdo con Noticias Uno, desde 2020 la empresa Scalpi negoció 5.5 millones de dosis con Rusia y firmó cartas de intención con 30 empresas colombianas. Pero según el informe, el Invima no ha dado el aval, a pesar de que el Gobierno Ruso ya envió los documentos necesarios y se presume que el tema de fondo es político.

Cada vez más colombianos aseguran que se vacunarán contra el covid-19

De acuerdo con los resultados de la encuesta Pulso Social que presentó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con los resultados y datos de marzo de 2021, el 72,2 de los colombianos se vacunarán contra el covid-19 si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, para el 30,9 % de las personas encuestadas hay una alta preocupación de contagiarse con el coronavirus.

El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, aseguró que la preocupación de contagiarse a nivel nacional ha bajado frente a los datos del mes anterior, cuando estaba en un 32,2 %.

“Esto significa que cuando analizamos desde julio del año pasado hasta marzo de este año encontramos dos elementos que pueden estar relacionados con el relajamiento de la norma de autocuidado en las principales ciudades del país donde se consolidó el tercer pico de la pandemia”, dijo el funcionario.

La encuesta se hizo en 23 ciudades del país, a más de 11.299 personas vía telefónica. Esta se hizo cuando ya la vacunación estaba activa en estos lugares del país.

Esta nueva medición muestra que cada vez más colombianos accederán a la vacunación y que los estigmas y desconfianza alrededor de la vacuna han ido disminuyendo. Pues por ejemplo, en las mediciones anteriores, era menor la intención de vacunarse de las personas encuestadas. Con datos de febrero, en medio del comienzo de la campaña de inmunización nacional, la intención de vacunación general estaba en 70,3 por ciento, y en enero en 67,6 por ciento.

Por edades, se destaca que en marzo el 77 por ciento de los mayores de 55 años (el grupo con más riesgo por covid-19) recibiría una vacuna, lo mismo que harían el 72,1 por ciento de 25 a 54 años y el 68,5 por ciento de 10 a 24 años.

El grupo de más de 55 años ha subido cerca de 14 puntos su aceptación a la vacuna, pues en enero eran 63,3 por ciento los interesados en recibirla.

En cuanto a ciudades, en un promedio de los datos entre enero y marzo, los encuestados en las 23 ciudades mostraron una aceptación por encima del 50 por ciento, aunque en Sincelejo, Montería, Cali y Florencia muestran las menores proporciones de aceptación.

Los motivos de aquellos que no se quieren vacunar siguen siendo: inseguridad con respecto a los efectos secundarios, las noticias sobre las vacunas en el mundo y el miedo a que su efecto no sea positivo, es decir, no ayude a combatir el virus en su organismo.

