Conmovedor mensaje de Lady Noriega, quien recupera de coronavirus, a su padre, en delicado estado de salud

Lady Noriega

Las últimas semanas han sido complejas para la actriz y cantante Lady Noriega. Luego de salir positiva en su prueba de coronavirus, y verse en la obligación de estar internada en un hospital por varios días, su salud mejora de a pocos, y vuelve a estar activa en sus redes sociales. Luego de asegurar que estaba bien, y en proceso de recuperación, Noriega rememoró su canción ‘Padre Amado’, dedicada al delicado estado de salud su papá y a su relación con él.

“Hola, papá. He pensado mucho en ti, y quiero decirte tantas cosas. Hoy, ante la fragilidad de tu salud, ruego a Dios que mejores prontamente, el solo pensar que un día no te encuentre....”, empieza cantando Lady en la grabación del tema que, en su canal de YouTube, ya acumula las más de 970 mil reproducciones, luego de ser lanzada a mediados del 2020: en agosto.

En su cuenta de Instagram, en donde recordó la canción que ella misma escribió, Lady contó que justo el día que la hospitalizaron, se dirigía a visitar a su padre, situación que no permitió verlo de cerca por varios días. “Hola, mis amigos. Aún sigo hospitalizada, pero en medicina interna normal, voy mejorando mucho. El día que me hospitalizaron yo viajaba a visitar a mi padre que está delicado de salud, hoy desde la distancia quiero dedicarle esta canción que yo misma compuse en honor a él con toda la inspiración de mi alma. Se las comparto y si alguien también se identifica con esta letra hecha con todo el sentimiento me lo hacen saber, para enviárselas”, escribió.

En una entrevista con el portal Lo Sé Todo, en Agosto del 2020, Lady explicó que su padre llevaba cuatro años luchando contra un cáncer. “Él es muy estoico, es muy alegra, tú no crees que él esté enfermo. Pero lo está (...) Entonces yo quería decirle a él lo importante que ha sido en mi vida, todos sus aportes, su protección, su cariño”.

De acuerdo con el relato de la actriz, quien estuvo recientemente en la pantalla chica de los colombianos con su personaje de Pepita, en la retransmisión de Pasión de Gavilanes, la salud de su padre ha sido complicada luego del diagnóstico de cáncer, incluso, los doctores le habían llegado a declarar estado de metástasis.

“Ha estado en todo este proceso de quimios, de radiaciones, de medicamentos (...) pero a mi me impresiona que si tú lo ve tú dices: ‘no, tú papá no tiene nada (...) tú papá está más aliviado que tú’, porque él es alegre, él es simpático, siempre tú lo ves con buena disposición”, contó Noriega.

Lady explicó, en esa entrevista, que aunque siendo adulta tuvo problemas con su padre, y se distanció de él, quería demostrarle que eso no era sinónimo de que no lo quisiera y que, por el contrario, está agradecida con él por lo que hizo mientras ella era muy joven.

Mientras ora por la salud de su padre, Lady se encuentra en proceso de recuperación luego de estar en una unidad de cuidados intensivos por su padecimiento de neumonía como consecuencia del coronavirus. Por esos días, su mánager aseguró que, “a ella le están tratando una neumonía producto del COVID en este momento. Estamos rezando, está en manos de excelentes médicos y en las manos de Dios. A este momento podemos decir que está estable y no ha tenido otra complicación, que ayudaría mucho para seguir con su proceso de recuperación”.

Por otra parte, la misma Lady salió a dar un parte de tranquilidad a sus seguidores y, en sus redes sociales, escribió: “reportándome viva y muy agradecida con sus oraciones. Dios me ha levantado de las garras de la muerte, este aún no era mi tiempo de partir , es una oportunidad de ver lo que Dios hace. Gracias a todos”.





