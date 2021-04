Uribe insiste en hacer cambios en la reforma tributaria y recaudar solo 12 billones

Discusión de la reforma tributaria en 2019. Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el entonces senador Álvaro Uribe. (Camila Díaz - Colprensa)

El partido de Gobierno, Centro Democrático, y su líder natural Álvaro Uribe han manifestado su inconformidad con el proyecto de reforma tributaria que radicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla en el Congreso de la República. Para respaldar el nuevo esquema fiscal, el exmandatario ha propuesto profundas modificaciones a la iniciativa original.

Este domingo el expresidente Uribe reiteró su propuesta para la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que consiste en recortar casi a la mitad el recaudo que propuso el Ministerio de Hacienda, de 23 billones a solo 12 según el exsenador.

“Proponemos un proyecto de 12 billones de recaudo, que no mueve el IVA, no le cobra a los servicios públicos, tampoco a más pensiones de las que ya pagan, no impone cargas a los reducidos salarios de los ciudadanos de ingresos medios. No afecta a los alimentos”, escribió el exmandatario.

Con esa modificación, Álvaro Uribe pretende eliminar los artículos de la reforma tributaria que han generado más inconformidad en los sectores políticos y en la opinión pública, como ampliar la base gravable.

“El Centro Democrático quiere ayudar al Gobierno del Presidente Duque a encontrar un consenso con los diferentes partidos”, dijo el expresidente.

Con su propuesta, se busca mantener el impuesto al patrimonio de las grandes fortunas del 1%, ya no del 3% como lo propone la reforma tributaria de Iván Duque, sino en las mismas condiciones que se encuentra actualmente pero extendido por tres años.

Durante ese mismo tiempo, el exmandatario propone que las empresas paguen el 33% de renta y posteriormente retornen al pago del 30%. “También una sobre tarifa transitoria a los dividendos en las condiciones que hoy pagan”, dijo Uribe Vélez.

Otra de las modificaciones al proyecto de reforma fiscal es que no se amplíe la base gravable de las personas que deben pagar por concepto de renta, sino que se mantenga y aquellas que reciben más de 64 millones de pesos anuales, más de 5 millones 400 mil pesos en salario mensual, quienes hoy pagan renta, paguen una tarifa extra.

Además, el expresidente acogió en su modificación la propuesta de los empresarios, de eliminar el beneficio de descuento del ICA en el 50% y otros impuestos nacionales que se pagan directamente a las ciudades y municipios.

“Que el sector financiero contribuya con una tarifa extra y transitoria que ya pagan los bancos; que el impuesto solidario, que se podrá descontar de pagos futuros, se pague sobre ingresos superiores a 20 millones”, señaló el expresidente.

Como compensación al descuento de recaudo por impuestos del proyecto original, el expresidente establece pedir un anticipo de utilidades al Banco de la República por 5 billones de pesos y, además, ahorrar 15 billones de ahorro en el “Estado Burocrático”.

Según la propuesta de Álvaro Uribe, los dineros del recaudo deberán ir a una cuenta exclusiva y especial “para complementar la atención al problema social de la pandemia”, es decir, mantener los programas sociales.

Un esfuerzo por la pobreza, por la democracia, pagado exclusivamente por quienes más pueden pic.twitter.com/bxyEJmuln9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 25, 2021

“Colombia necesita ampliar Ingreso Solidario, apoyar a los pobres, a los desempleados, a las mujeres, a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, a los trabajadores de empresas afectadas por la pandemia”, escribió el expresidente.

Esas serían las condiciones para que el partido de Gobierno apoye la reforma tributaria, a la cual le han hecho varios reparos. Sin embargo, el mismo Álvaro Uribe ha sostenido reuniones con líderes políticos para buscar los votos necesarios que necesita el proyecto, aunque los más cercanos al Gobierno se han negado a aprobarlo.

Desde el Centro Democrático también han planteado, como lo hizo el exmandatario, mantener el IVA sin modificación y evitar cambiar los artículos alimenticios de la categoría de exentos a excluidos, “para que les sigan devolviendo lo pagado en la cadena y así protegerlos de la competencia internacional y a los consumidores de aumentos de precios”.

Así mismo, han propuesto impuesto a las pensiones solo cuando superen los 14 millones de pesos y aquellos que ganan más de 50 millones al año tengan un pago simbólico de renta.

Álvaro Uribe también rechazó que la reforma tributaria recorte los beneficios en impuestos para las producciones audiovisuales en el país y la promoción de películas colombianas en el exterior. Otra de las modificaciones que proponen desde ese sector a la reforma fiscal. “El presidente Duque creó toda la sensibilidad a la economía naranja, creatividad y cultura. Por favor, que el equipo económico no quite los estímulos cuando apenas empiezan y han tenido el tropiezo de la pandemia”, escribió en Twitter el expresidente.