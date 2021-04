Las reacciones de los técnicos de Millonarios y de América tras su primer encuentro por cuartos de final

Alberto Gamero señaló que sus jugadores se impusieron con jerarquía, mientras que Juan Cruz Real se responsabilizó por la derrota de los escarlatas. Fotos: Colprensa

Millonarios dio un gran paso este sábado en su ilusión de avanzar a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga colombiana al superar 2-1 al América de Cali en condición de visitante, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Al final del partido, el entrenador Alberto Gamero habló en conferencia de prensa y analizó el trabajo que hicieron sus dirigidos frente a los Diablos Rojos en el juego de ida de los cuartos de final del rentado local.

“Sabíamos que era un clásico de ida y vuelta, disputado. Los muchachos tuvieron agallas y jerarquía, y eso es importante para los muchachos, me parece un resultado justo para nosotros. Quisimos que el partido fuera así para que ellos nos presionaran alto y hacerles el desgaste en la vuelta”, dijo el DT.

Además, señaló que desde el inicio del juego el cuadro Embajador propuso un partido muy ofensivo con la intención de conseguir los tres puntos. El samario también se refirió a la expulsión de Yesus Cabrera en el segundo tiempo.

“Millonarios desde que empezó el partido salió a buscarlo. Salimos a tener posición. La expulsión de Yesus Cabrera nos dio la posibilidad de hacer una variante ofensiva y nos dio el partido, Ahí encontramos el gol y luego nos defendimos bien. Encontramos el partido”, explicó.

Otros de los integrantes de Millonarios que habló fue el delantero Fernando Uribe, quien le dio todo el crédito de la victoria al estratega Gamero señalando que: “El planteamiento que se dio desde un comienzo fue con la intención de ganar. El resultado da una tranquilidad, pero la llave no está definida. Es el primero de seis escalones. Siempre estamos pensando que es el inicio del camino”.

Entre tanto en América tienen claro que tendrán que ir a ganar en Bogotá si quieren avanzar a las semifinales del torneo.

Al final del encuentro, el técnico Juan Cruz Real analizó la derrota y habló sobre los cambios que hizo en la nómina que venía jugando para afrontar el duelo ante los Embajadores. El argentino les quitó presión a sus jugadores y se responsabilizó por lo sucedido en la ciudad de Cali.

“Cómo lo he dicho muchas veces, no tenemos una nómina extensa. Nuestro primer tiempo hoy fue malo. No por culpa de los jugadores. Yo tengo la responsabilidad total de la alineación que jugó. Había jugadores que venían de una lesión larga, venían sin ritmo de juego, en el caso de Jerson Malagón, pero no es responsabilidad de ellos. Ellos dieron lo mejor”, dijo el DT.

Además, habló sobre la actuación de Jeison Malagón, jugador que fue señalado por tener un bajo rendimiento durante los primeros 90 minutos de la llave: “Nosotros creímos que ante la falta de Marlon Torres y la de Kevin Andrade, podíamos jugar con él ahí, aunque no teníamos muchas alternativas. Sabemos que le costó, pero repito que no es su responsabilidad, es toda mía, absolutamente”.

De igual manera, Cruz Real habló sobre el resurgir de su equipo en el segundo tiempo y valoró el esfuerzo que realizó todo el equipo para buscar el empate e intentar quedarse con los tres puntos.

“Creo que en el segundo tiempo, con los cambios, mejoramos mucho. Me parece que en el mejor momento nuestro viene la expulsión de Yesus Cabrera, que estaba haciendo un muy buen partido”, sostuvo.

Por último, el entrenador explicó cuáles fueron sus intenciones tras la expulsión de Yesus Cabrera y la segunda anotación del conjunto bogotano.

“Después con un jugador menos, buscamos lograr un cambio para hacer más marca. En una jugada desde un centro viene el gol de ellos. Ahí ya se hizo cuesta arriba porque estábamos con un jugador menos y el golpe anímico del gol nos afectó mucho”, señaló Juan Cruz.





Millonarios publicó el parte médico de la lesión de Juan Pablo Vargas

A pesar de la victoria, las alarmas del Embajador se encendieron por el golpe que sufrió Juan Pablo Vargas durante el encuentro. El futbolista padeció un rodillazo en la espalda en una jugada con Yesus Carbera, que vio la roja por eso.

Luego del partido, el club comunicó la situación de Vargas después de ser tratado por el cuerpo médico: “Juan Pablo Vargas sufrió contusión lumbar paravertebral sin signos de lesión en columna. Se le hará tratamiento médico y de fisioterapia para analizar evolución”.

En la semana, el cuerpo médico de Millonarios determinará cómo evoluciona el jugador y si estará en condiciones de jugar el encuentro de vuelta ante América.





